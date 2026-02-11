EN POR FIN

Ketty Garat defiende su información tras las palabras de Sánchez: "Lo que ha dicho el presidente es falso"

La periodista se ha referido a la información que publicó The Objective sobre que el jefe de seguridad de Adif cambió de puesto. Una información "comprobable" en el organigrama de Renfe y Adif.

En directo. Sánchez no asume responsabilidades y desmiente que el Gobierno no invierta en mantenimiento: "Es una mentira colosal"

Feijóo reprocha a Sánchez que no reconozca ningún error sobre el accidente de Adamuz: "Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto"

Nerea Pardillo

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido por primera vez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente de tren de Adamuz que dejó 47 muertos, cuyas causas continúan investigándose y la línea ferroviaria sigue sin estar operativa por ese tramo.

Así las cosas, la periodista Ketty Garat ha asegurado en Por Fin que la información que ha dado Sánchez sobre el jefe de seguridad es falsa. "Lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que este hombre no ha cambiado de departamento jamás, es falso", ha aseverado Garat haciendo referencia a una información que publicó el medio digital The Objective, en el que ella también trabaja.

Igual su palabra también hay que ponerla en duda

La noticia del citado medio contaba que el jefe de seguridad de Adif cambió de departamento. Sin embargo, según el líder del Ejecutivo, este hombre nunca lo hizo, sino que tiene el mismo cargo desde 2017, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy. Por eso, Garat se ha mostrado sorprendida, ya que esta información es "comprobable en el organigrama de Adif y de Renfe".

Así las cosas, Garat se ha preguntado si "todo lo que ha dicho desde las 9:00 horas" es verdad. "Igual su palabra también hay que ponerla en duda", ha apostillado, porque "si miente con tanta ligereza desde la tribuna de oradores...". Según la periodista, durante la intervención del presidente ha habido "una clamorosa falta de autocrítica y un tono casi mamporrero".

Además, según Garat, Sánchez no solo ha cargado contra "el manido tándem de la ultraderecha", sino también "a medios de comunicación privados, a comunicadores de medios concretos...". Y también ha ironizado con que haya manipulado una "información veraz" mientras hablaba de bulos, desinformación y fake news.

Ha sido Feijóo en su turno de palabra el que primero ha hablado de esta información

Sánchez ha hecho referencia a este artículo porque previamente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención, ha hablado de ella y el presidente le ha afeado que se haga eco "de bulos de un tabloide digital amarillo que se llama The Objective".

Ketty Garat defiende su información tras las palabras de Sánchez: "Lo que ha dicho el presidente es falso"

El líder de la oposición le ha echado en cara que el PSOE haya puesto "a la cabeza de la seguridad de ADIF a un director de gabinete, periodista de formación con nula competencia técnica ni de experiencia", mientras que el presidente del Gobierno le ha reprochado que se nutre de información y que usa "bulos, desinformación, que no contrasta, para propagar odio, crispación y angustia e inseguridad".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer