Ketty Garat defiende su información tras las palabras de Sánchez: "Lo que ha dicho el presidente es falso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido por primera vez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente de tren de Adamuz que dejó 47 muertos, cuyas causas continúan investigándose y la línea ferroviaria sigue sin estar operativa por ese tramo.

Así las cosas, la periodista Ketty Garat ha asegurado en Por Fin que la información que ha dado Sánchez sobre el jefe de seguridad es falsa. "Lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que este hombre no ha cambiado de departamento jamás, es falso", ha aseverado Garat haciendo referencia a una información que publicó el medio digital The Objective, en el que ella también trabaja.

Igual su palabra también hay que ponerla en duda

La noticia del citado medio contaba que el jefe de seguridad de Adif cambió de departamento. Sin embargo, según el líder del Ejecutivo, este hombre nunca lo hizo, sino que tiene el mismo cargo desde 2017, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy. Por eso, Garat se ha mostrado sorprendida, ya que esta información es "comprobable en el organigrama de Adif y de Renfe".

Así las cosas, Garat se ha preguntado si "todo lo que ha dicho desde las 9:00 horas" es verdad. "Igual su palabra también hay que ponerla en duda", ha apostillado, porque "si miente con tanta ligereza desde la tribuna de oradores...". Según la periodista, durante la intervención del presidente ha habido "una clamorosa falta de autocrítica y un tono casi mamporrero".

Además, según Garat, Sánchez no solo ha cargado contra "el manido tándem de la ultraderecha", sino también "a medios de comunicación privados, a comunicadores de medios concretos...". Y también ha ironizado con que haya manipulado una "información veraz" mientras hablaba de bulos, desinformación y fake news.

Ha sido Feijóo en su turno de palabra el que primero ha hablado de esta información

Sánchez ha hecho referencia a este artículo porque previamente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención, ha hablado de ella y el presidente le ha afeado que se haga eco "de bulos de un tabloide digital amarillo que se llama The Objective".

El líder de la oposición le ha echado en cara que el PSOE haya puesto "a la cabeza de la seguridad de ADIF a un director de gabinete, periodista de formación con nula competencia técnica ni de experiencia", mientras que el presidente del Gobierno le ha reprochado que se nutre de información y que usa "bulos, desinformación, que no contrasta, para propagar odio, crispación y angustia e inseguridad".