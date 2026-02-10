CASO LEIRE DÍEZ

El vídeo de Santos Cerdán ante el juez donde admite su reunión con Leire Díez en la que hablaron de las saunas del suegro de Sánchez

Onda Cero accede a la declaración de Cerdán en la que reconoce que mantuvo un encuentro con Leire Díez y Pérez Dolset en el que hablaron de audios que apuntaban al negocio del suegro de Sánchez.

Santos Cerdán confirma reuniones con Leire Díez por unos audios sobre la sauna del suegro de Sánchez

Madrid |

El vídeo de la declaración de Santos Cerdán ante el juez del caso Leire
Onda Cero ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Santos Cerdán ante el juez por el caso Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE. En su declaración, el exsecretario de Organización del PSOE reconoce que mantuvo reuniones con la propia Leire Díez y el empresario Pérez Dolset en Ferraz.

En estos encuentros, ella ofreció unos audios sobre los negocios de la familia de Sánchez, aunque Cerdán le trasladó que no interesaban, porque el tema ya se conocía. En primer lugar, aseguró que no conocía ni a Díez ni a Dolset antes de esas reuniones.

"Nunca había hablado con el señor Dolset", contó Cerdán, que precisó que en la reunión se presentó y dijo que llevaba "años trabajando en su causa". Poco después, salió el tema de los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez: "Se presentan, me dicen que Dolset lleva años trabajando en su causa y que tiene los audios de Villarejo y que en esos audios aparece lo que todos conocemos de las saunas del suegro del presidente del Gobierno".

Estas reuniones se produjeron en abril de 2024 y no se le trasladó el contenido de las mismas a Pedro Sánchez, según el propio Cerdán, que insistió en que solo se habló de los audios sobre las saunas del suegro del líder del Ejecutivo relacionados con trabajo del excomisario Villarejo.

Otra reunión de Antonio Hernando con Leire Díez

Cerdán ha comparecido en la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid también ha escuchado esta mañana al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha confirmado que se reunió una vez con Díez para hablar de supuestas acciones de la denominada 'policía patriótica' contra el jefe del Ejecutivo.

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios". Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

