Santos Cerdán confirma reuniones con Leire Díez por unos audios sobre la sauna del suegro de Sánchez

El que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha confesado este lunes como testigo ante el juez del caso Leire Díez que se reunió dos veces con la exmilitante del partido y que ella les ofreció unos audios sobre negocios de la familia de Pedro Sánchez. Ese material, según Cerdán, no interesaba porque ya se conocía.

Cuenta Europa Press que el exdirigente socialista ha afirmado en sus declaraciones que no recuerda quién convocó las reuniones con la militante, aunque sí ha precisado que fue en un despacho próximo al suyo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Cerdán sostiene además que no conocía de nada a Díez hasta esas reuniones y ha negado que desde el PSOE nacional se le pagara para tal fin.

Según ha agregado, solo habló con ella los días de dichos encuentros, que se celebraron en abril de 2024, y cuando salió de prisión provisional el pasado mes de noviembre al hablar con ella por teléfono. Cerdán ha manifestado que, tras esos encuentros con Díez, no reportaron al presidente del Gobierno sobre los mismos y ha asegurado que de lo que se habló fue de audios sobre las saunas del suegro de Sánchez relacionadas con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Al respecto, ha expresado que a él no le interesó el material que Díez y el empresario también investigado en la causa, Javier Pérez Dolset, le pusieron sobre la mesa porque ya había trascendido, se conocía públicamente.

Otra reunión confirmada

Cerdán ha comparecido en la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid también ha escuchado esta mañana al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha confirmado que se reunió una vez con Díez para hablar de supuestas acciones de la denominada 'policía patriótica' contra el jefe del Ejecutivo.

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios". Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

El PP cuestiona el desconocimiento de Sánchez

Respecto a las declaraciones por parte de Cerdán y Hernando, que hablan de reuniones con Díez, el Partido Popular ve "inverosímil" que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de estos encuentros. "Todos lo sabían todo, empezando por Sánchez", destacan fuentes del partido en un comunicado.

Subrayan los populares que Cerdán ha relatado que Díez les informó de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido. "El sanchismo ha sido una cloaca repleta de inmundicia desde el primer momento". Y es totalmente "inverosímil que Sánchez no estuviese al tanto", denuncia el partido, que estima que el PSOE ha fracasado en su intento de tapar "sus escándalos de corrupción y su negligencia en la crisis ferroviaria" con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación de la dana del Congreso.