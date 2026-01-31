Julia Otero: "Hemos visto a las derechas dar una patada al Gobierno en el culo de los jubilados"

Julia Otero reflexiona en su entrada sobre el rechazo del PP, Vox y Junts al 'decreto ómnibus' del Gobierno de Pedro Sánchez, que tumba todas las medidas en materia social que preveían aprobar, así como la esperada revalorización de las pensiones, que pretendía elevar las contributivas un 2,7% del IPC, es decir, aproximadamente unos 570 euros adicionales. Para la presentadora de 'Julia en la onda', estamos terminando una semana en la que hemos visto "a las derechas dar una patada al Gobierno en el culo de los jubilados".

Las medidas que decaen con el fracaso del decreto ómnibus

Este miércoles, el Gobierno de Pedro Sánchez se llevó su primer revés del año al ver como no triunfaba el 'decreto ómnibus' debido al 'no' de PP, Vox y Junts, que provocó la derogación del Real-Decreto ley por 178 votos en contra frente a 171 a favor.

Entre las medidas que decayeron se encuentran las siguientes:

Subida de las pensiones

La más polémica. Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados, quedó sin efecto la revalorización de las pensiones para 2026. Esta pretendía elevar las pensiones contributivas un 2,7 % conforme al IPC, suponiendo unos 570 euros adicionales para las pensiones medias de jubilación. También, mejorar de forma más intensa las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, con una subida de entre un 7% y un 11,4%.

Prórroga del SMI

Con las condiciones legales vigentes antes de aprobar los aumentos previstos para este año. Para evitar un vacío legal hasta que se apruebe una nueva subida, Yolanda Díaz, dictó un criterio para mantener el SMI actualizado de 2025 en vigor.

Escudo Social

Suspensión de desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional . Esta era una de las líneas rojas que Junts y PP se negaron a cruzar por considerar que favorecía la "okupación ilegal" y perjudicaba a los pequeños propietarios.

y lanzamientos para las . Esta era una de las líneas rojas que Junts y PP se negaron a cruzar por considerar que y perjudicaba a los pequeños propietarios. Prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables.

para familias vulnerables. Descuentos del bono social eléctrico.

Deducciones fiscales

Ayudas por la compra de vehículos eléctricos, la cual suponía una deducción del 15% en el IRPF.

La columna de Julia Otero

"Estamos en un fin de semana que cabalga sobre dos meses. Por suerte, este febrero no marca que estemos en un año bisiesto, que son los que tienen peor fama.

Hoy amanecemos con la propuesta de Amnistía de Delcy Rodríguez para todos los presos políticos de Venezuela, también con la resaca de una movilización histórica en Mineápolis en la que se presentó Bruce Springsteen. Trump apunta ahora a los periodistas -dos han sido detenidos en las últimas horas, aunque uno ya ha salido-. Y aquí hay una frase muy célebre del presidente Jefferson que hay que recordar. Decía que prefería un país "con periódicos, pero sin gobiernos que un país con Gobierno, pero sin periódico". Pues así están las cosas por Estados Unidos.

Y por aquí hemos visto a las derechas dar una patada al Gobierno en el culo de los jubilados y, sobre todo, hemos vivido mucho temporal: agua, frío, nieve, viento, ríos desbordados, mar encabritado.

De modo que hoy, igual mucha de la gente que nos escucha ha decidido quedarse en casa poniendo lavadoras –no, calla, que no se seca la ropa- o cocinando para toda la semana, o poniendo orden en los armarios o planchando esa pila de camisas y pantalones que tenéis sobre la tabla.

Estaremos muy contentos de ser vuestra compañía. No nos vendremos tan arriba como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo esta semana que hace cosas tan buenas en la cama que es inolvidable, pero intentaremos dar gusto a todos los paladares. Buenos días".

