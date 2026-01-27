Sánchez culpa al PP de "tomar como rehenes" a los jubilados y de "bloquear las pensiones" por su veto al paquete Omnibus

El choque político por el paquete de medidas Omnibus ha abierto un nuevo frente en el Congreso. El Gobierno vio cómo PP, Vox y Junts unían sus votos para tumbar la norma que incluía, entre otras disposiciones, la subida de las pensiones prevista para este año.

Desde Moncloa acusan a la oposición de "irresponsabilidad" y aseguran que el compromiso con los mayores "no se detendrá", mientras los populares defienden que Sánchez intentó "mezclar" en una sola norma cuestiones sin relación directa con el bienestar de los jubilados.

El Ejecutivo promete que las pensiones subirán "pese al bloqueo"

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quisieron trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los más de diez millones de pensionistas del país. "El cobro de las pensiones en enero, incluida la revalorización prevista, está asegurado porque la norma estaba vigente hasta hoy", indicaron.

El Ministerio recalcó que el Gobierno "trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas", y arremetió contra los grupos que vetaron el decreto: "Estos grupos tendrán que explicar por qué han decidido no apoyar la revalorización y dejar en vilo a casi 10 millones de personas".

Según los cálculos del Ejecutivo, la subida defendida supondría un incremento del 2,7% general en las pensiones contributivas, equivalente a unos 570 euros más al año para una pensión media de jubilación. Las mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, añadió el Ministerio, iban a crecer entre un 7% y un 11,4%.

Sánchez culpa al PP de "tomar como rehenes" a los jubilados

En un video difundido en redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó contra la actitud del principal partido de la oposición. "Lo han vuelto a hacer otra vez. El Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país votando en contra de sus intereses", afirmó.

Sánchez recordó que el PP "ya congeló las pensiones en 2013" y "ha votado en contra de todas las actualizaciones desde 2021", y advirtió de que la oposición "pretende hacer perder más de 500 euros al año a millones de pensionistas". "Vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores", concluyó.

Feijóo replica que el Gobierno quiso hacer elegir "entre la pensión y la casa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió en redes sociales asegurando que el Ejecutivo "quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa". "El PP cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también", escribió.

Feijóo recordó que su partido tiene registrada "desde noviembre" una proposición de ley para incrementar las pensiones y pidió a Sánchez "tramitarla en exclusiva, como le ha reclamado la Cámara, y dejar de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación".