Todas las claves sobre la regularización extraordinaria de migrantes: a cuántos afecta, cuándo entra en vigor…

El Gobierno de Pedro Sánchez, en acuerdo con Podemos, ha impulsado una regularización extraordinaria de migrantes que ya se encuentran en España sin permiso de residencia ni trabajo, para reconocer su situación y facilitar su acceso legal al mercado laboral, servicios sanitarios y derechos sociales. Se tramitará mediante un Real Decreto, evitando el paso por el Congreso de los Diputados y acelerando así su implementación.

"Lo que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país", ha dicho la portavoz y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de La 1, recalcando que la inmigración es uno de los motores del crecimiento económico de nuestro país.

¿Cuando entra en vigor?

La tramitación administrativa del Real Decreto comienza inmediatamente tras su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy 27 de enero de 2026, y se prevé que las solicitudes puedan ser presentadas hasta el 30 de junio de 2026. La ministra ha explicado que la admisión a trámite de las solicitudes por parte de la Administración se producirá en quince días y que una vez admitida las personas podrán trabajar "en cualquier sector y en cualquier lugar del país".

La aceptación de la solicitud suspende automáticamente órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos, y otorga una autorización de residencia provisional con derecho a trabajo legal y acceso a sanidad desde el momento en que se presenta la solicitud. Además, Elma Saiz ha reconocido que "somos muy conscientes de que la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura".

La portavoz y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz | Europa Press

¿A cuántos migrantes afecta?

Las estimaciones oficiales sitúan el número de posibles beneficiarios en torno a 500.000 personas que se encuentran en situación irregular en España y cumplen los requisitos básicos de residencia. Estos requisitos son:

Acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten

No haber llegado después del 31 de diciembre de 2025

No tener antecedentes penales

Aunque el Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, otros informes elevan esa estimación a unas 840.000. Por motivos socioculturas, con vital importancia del idioma, la mayoría de los migrantes residentes en España son procedentes de América Latina, con países como Colombia, Perú y Honduras como principales orígenes.

Según el informe del centro de análisis Funcas, apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017. Se estima que ha aumentado desde un 4,2% de población extracomunitaria a un 17,2%.