La criticada maniobra de María Jesús Montero para aparecer junto a los Reyes en Adamuz

El pasado martes 20, dos días después de la desgracia ocurrida en Adamuz (Córdoba), los Reyes de España acudieron al lugar de los hechos para mostrar su apoyo a las víctimas y agradecer a la gente del pueblo su valentía y compromiso.

La aparición del Rey Felipe VI y la Reina Letizia trajo consigo un momento muy criticado en redes sociales, con María Jesús Montero como principal protagonista. Durante la declaración de su Majestad en la que expresaban su pesar por lo ocurrido, la vicepresidenta del Gobierno no duda en apartar a varias personas para aparecer "en portada". Al tratar de aproximarse sin éxito por sus propios medios, es uno de sus guardaespaldas el que avisa a la chica que está delante suya, pidiéndole que se aparte para dejar hueco a Montero. Esta obedece e inmediatamente mira al hombre que tiene a su lado, que le responde con un resoplido en el que mucha gente se ha visto reflejado.

Lo verdaderamente polémico ha sido el gesto posterior de la ministra de Hacienda, cuando, tras ocupar su puesto frente a las cámaras, alza las cejas en símbolo de victoria. Su lenguaje corporal contrasta con la opinión pública, que aún se cuestiona el motivo de su presencia en Adamuz, la cual no ha pasado desapercibida.

Las palabras del Rey

El Rey Felipe VI explicó a los medios que habían visitado la zona cero del accidente "para poder tener un testimonio personal de como fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia". "Hemos estado hablando con algunas de las personas que han sufrido este accidente e intentando conocer un poco sus circunstancias, apoyarles, darles cariño e intentar que se recuperen lo antes posible", detallaba su Majestad.

Por su parte, la Reina Letizia expresaba su dolor, afirmando que "todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe". "De ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida", zanjaba Letizia.