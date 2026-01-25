Julia Otero subraya la importancia de "espabilar" ante Trump: "Ayer, su Gestapo asesinó a un enfermero de 37 años"

Julia Otero ha iniciado su columna este domingo hablando del Foro Económico de Davos (Suiza), el encuentro entre los "poderosos del planeta". Según la presentadora, allí ha "nacido una estrella para Occidente", Mark Carney, "el hombre que ganó las elecciones contra pronóstico en Canadá hace solo unos meses por plantarle cara a Donald Trump" y el "hombre ilustrado" que ha puesto "a los pusilánimes europeos delante del espejo".

Carney declaró en Davos que no estábamos en una transición, sino "en medio de una ruptura", por lo que, "cuando las normas internacionales" ya no nos protegen, quienes nos tenemos que proteger somos nosotros.

Explica Julia que dos días más tarde, en el mismo escenario, "Trump confundió a Groenlandia con Islandia, amenazó a Dinamarca, soltó mentiras grandiosas, cifras inventadas, se rio otra vez de Macron, llamó 'estúpido' al presidente de la Reserva Federal y presumió de ser 100% escocés y 100% alemán, lo que viene siendo un 200% de necedad".

Por tanto, si el primer ministro canadiense es el "faro moral" de Occidente, Trump parece ser lo que la medicina llama "persona frontalizada", o sea, "persona desinhibida, con brotes de ira, pérdida de educación y modales, alteraciones del lenguaje y falta total de empatía".

"Si es tu tío abuelo no pasa nada, pero si es el presidente de la primera potencia, habrá que espabilar", asegura Julia. Y como "el domingo es el día que miramos al desorden internacional", avanza: "Ayer, la Gestapo de Trump asesinó a un enfermero de 37 años".

