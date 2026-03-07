Pedro Sánchez comparte un vídeo jugando con sus perras y el nombre de una de ellas no pasa desapercibido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un nuevo vídeo en Tiktok, esta vez mostrando uno de sus planes cuando tiene tiempo libre, una "pausa perruna", tal y como puede leerse en el título del vídeo. El líder del Ejecutivo aparece jugando con sus perras en los jardines de la Moncloa, algo que, asegura, podría pasarse haciendo "toda la tarde", porque los animañes no se cansan.

"No tengo tan claro que hombre sea el mejor amigo del perro", dice Sánchez en tono irónico justo cuando les lanza una pelota a los animales. Una secuencia que se repite varias veces más en el Tiktok y por lo que el presidente, resignado, asegura: "Está claro que la pelota gana al hombre".

El curioso nombre de una de las perras de Sánchez

Si bien, el vídeo, que ya acumula más de dos millones y medio de visualizaciones, no se ha hecho viral por esto. Sino por el comentario que ha dejado el presidente del Gobierno en el apartado de los comentarios de la publicación. Ahí ha desvelado el nombre de las perras, ya que son dos hembras, y el nombre de una de ellas no ha dejado indifente a nadie. "Para los que preguntáis son India y Turca", ha revelado el presidente acompañando al mensaje con el emoticono de un guiño de ojos.

Este comentario se ha hecho viral debido a los acontecimientos de los últimos días. Resulta en las últimas horas ha surgido una especie de hermanamiento entre España y Turquía en redes sociales y, desde hace días, las publicaciones de Pedro Sánchez se han llenado de comentarios de turcos, desde "España tiene un líder de verdad" a "Saludos desde Turquía, te apoyamos y te queremos".

En un principio, esta iniciativa se impulsó tras el 'no a la guerra' hacia Donald Trump, siendo Sánchez el único líder europeo que se posicionaba en esta postura de forma tan tajante. Periodistas turcos se hacían eco de las amenazas del líder estadounidense y pedían "hacer más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios; aumentar el uso de BBVA y recomendar sin reservas SEAT y Cupra", para apoyar a España y a "su ejemplar líder".

Si bien, ha sido Margarita Robles, la ministra de Defensa, la que ha desvelado el motivo real de esta unión. Resulta que Turquía interceptó un misil balístico que sobrevolaba su espacio aéreo gracias a los militares españoles en la base del país.

El parecido entre Bolaños y el viral tirador turco de los Juegos olímpicos

Esta unión entre turcos y españoles ha llegado, incluso, hasta el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los usuarios de X -antes Twitter- no han tardado en sacarle parecido con el tirador turco que se hizo viral en los Juegos Olímpicos de París. "¿Cómo nadie se había dando cuenta antes?", dicen algunos.

Bolaños ha seguido el juego a los internautas garantizando que "no somos la misma persona", pero que ya le gustaría "tener esa puntería". La cosa no ha quedado ahí, ya que Yusuf Dikec, el tirador, le ha respondido de vuelta: "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo".