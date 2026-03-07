La gasolina y el diésel se disparan por la guerra: hasta 1,81 el precio por litro

En esta primera semana de guerra contra Irán hemos comprobado cómo la gasolina, la luz, la hipoteca, los vuelos y la cesta de la compra están más caros. El Estrecho de Ormuz lleva casi una semana paralizado. Por ese canal pasa el 20% del petróleo mundial. Lo que ocurra allí las próximas semanas va a decidir si vamos a pagar más al repostar, si va a subir la factura todavía más de la luz y si el BCE vuelve a subir los tipos. Funcas considera que en nuestro país, el IPC podría situarse por encima del 3% si el conflicto persiste.

Semana crítica para los mercados

Ha sido una semana caótica para los mercados de todo el mundo. El Ibex 35 ha perdido desde el lunes un 7% aunque ha conseguido mantenerse por encima de los 17.000 puntos. La situación no es mejor en el resto de Bolsas y podría empeorar en las próximas semanas si se cumple el aviso de Qatar. Su ministro de energía cree que si las infraestructuras energéticas reciben ataques, tendrán que dejar de producir energía y por tanto, también exportarla.

Aunque la exposición de Europa es más limitada, la economista senior de Funcas, María Jesús González, advierte de que la inflación podría llegar al 3% antes del verano: "Los mayores precios del petróleo y del gas se transmiten a la economía por la vía del aumento de la inflación debido al aumento del precio de los combustibles, del gas para uso doméstico y de la electricidad, lo cual reduce la capacidad adquisitiva de los hogares y por tanto retrae el consumo".

En cuanto al barril de Brent, el de referencia en Europa, se ha encarecido un 26% durante la primera semana del conflicto y los efectos se notan también en EEUU. Trump venía sacando pecho de la bajada de la inflación durante su mandato, pero el galón de gasolina se ha encarecido a su nivel más alto en año y medio.

La gasolina y el diésel se disparan

El gasóleo ha subido de media en la península 32 céntimos en los últimos cinco días, desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que supone un incremento del 22%, según la asociación de consumidores FACUA. Este sábado, los precios alcanzan los siguientes números:

Litro de diésel : 1,73 euros

: 1,73 euros Litro de diésel Óptima : 1,80 euros

: 1,80 euros Litro de gasolina 95 : 1,65 euros

: 1,65 euros Litro de gasolina 98: 1,81 euros

FACUA pide topar los precios

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha asegurado, en una entrevista en TVE, que esa subida "no tiene nada que ver con la subida que se ha producido del petróleo", sino que se debe a que los "gasolineros están intentando sacar tajada". Según sus datos, ya hay "cinco o seis gasolineras que están cobrando dos euros o por encima de dos euros el litro", lo que, a su juicio, "no es proporcional a lo que está pasando, porque ese petróleo todavía no está en las estaciones de servicio", ha insistido.

El representante de Facua ha señalado que el Gobierno podía haber "frenado de inmediato" esta espiral de subidas en una reunión del Consejo de Ministros, poniendo topes a los precios, si el Congreso no hubiera derogado, el pasado 25 de febrero, el decreto ley para establecer topes máximos a los precios de bienes y servicios esenciales en situaciones de emergencia.

En sendas cartas a Pedro Sánchez y al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, Facua les pide que el Consejo de Ministros "vuelva a aprobar esa modificación legal y que cada partido se retrate" en una nueva votación en el Congreso.