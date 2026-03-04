Qué es un embargo comercial como con el que Donald Trump amenaza a España

Las relaciones entre España y Estados Unidos no pasan por su mejor momento. Primero fue el porcentaje destinado a Defensa como miembro de OTAN y ahora ha llegado el turno de la guerra en Irán, que ha vuelto a levantar ampollas en Donald Trump debido a la posición tomada por el Gobierno, verbalizada por un Pedro Sánchez que no despierta simpatía alguna en el actual líder estadounidense.

Todo viene por la postura del Gobierno a raíz del conflicto en Irán, con su condena al tratarse de un ataque y una guerra no deseada. Posteriormente, el Ejecutivo ha insistido en que EEUU no podrá usar las bases militares en España -las situadas en Morón de la Frontera y Rota- para fines distintos a los descritos en el Tratado de la OTAN, esto es, no para acciones relacionadas con la guerra en Irán.

Las últimas palabras y acciones procedentes del Gobierno de nuestro país han hecho que Trump hable sobre España. El presidente de EEUU arremetió contra el Ejecutivo, afirmó que España es un aliado "terrible" y amenazó incluso con acabar con toda relación comercial al imponer un "embargo".

Qué supone el embargo con el que amenaza Trump a España

"Podría parar todo lo relacionado con España, los negocios relacionados con España", llegó a decir un Trump que afirmó que tiene el "derecho a parar" esta vinculación: "Embargos. Hago lo que quiera con ellos y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio".

Pero, ¿qué supone un embargo comercial como con el que Trump amenaza a nuestro país? Hasta ahora, el presidente norteamericano había utilizado los aranceles como arma de amenaza hacia otros países que no respondiesen como deseaban desde la administración de Trump, lo que implicaba una subida de las tarifas que repercutían en las exportaciones de nuestros productos y el coste de los mismos.

Con la decisión del Supremo de EEUU de tumbar los aranceles recíprocos anunciados por Trump, el presidente anunció un aumento global del 10% en aranceles amparándose en otra ley. Ahora, el propio presidente de EEUU cambia de estrategia y menciona el "embargo" hacia España.

Un embargo de estas características conlleva mayor gravedad que el aumento de las tarifas, ya que implica prohibir o restringir el intercambio de los bienes o servicios con otro país, es decir, limitar a las empresas de EEUU para que corten cualquier tipo de vínculo comercial con España y no puedan comprar nuestros productos ni vender sus productos a nuestro país.

Se trata de medidas que suelen ser utilizadas como sanciones a otros países, como los embargos que EEUU mantiene con Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria, Rusia o Venezuela, enmarcados en la violación de derechos humanos o la posibilidad de amenaza para la seguridad nacional del país que los impone.

Por el momento, EEUU no ha utilizado esta carta con ningún país europeo, por lo que el amparo legal de Trump ante una situación de esta magnitud ante España sería cuestionable por parte de la Unión Europea, que ya se ha pronunciado mediante el portavoz comunitario de Comercio, Olof Grill: "Confiamos en que EEUU respete sus compromisos comerciales y velaremos por su la protección plena de los intereses de la Unión Europea".

No obstante, Trump preguntó ante las cámaras a su propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, la posibilidad de imponer un embargo a España, el que reafirmó la "capacidad" del presidente para llevar a cabo este tipo de medidas.

En su mensaje contra España, Trump insistió en que no tiene absolutamente nada que EE.UU. necesite: "Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró, al mismo tiempo que criticó la actitud del Ejecutivo con la utilización de las bases militares en suelo español: "Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos".

Trump vuelve a criticar a España por su gasto en Defensa: "Terribles"

Las tensiones diplomáticas entre EEUU y España vienen de lejos al ser nuestro país el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en Defensa hasta el 5 % de su PIB, algo que Trump criticó de nuevo. "Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto", dijo hoy Trump, que añadió que "algunos países europeos, como España, han sido terribles".

Por su parte, el canciller alemán Merz, presente con el propio Trump, dijo que está intentando "convencer" al Ejecutivo español para que se comprometa a un mayor gasto en esta partida ya que a su juicio "esto forma parte de la seguridad común" de los miembros de la OTAN y "todos deben cumplir con esas cifras".

La respuesta del Gobierno: exige cumplir la ley y "cesar hostilidades"

Fuentes del Ejecutivo español reaccionaron a las amenazas del republicano y recalcaron que si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez también defendió que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, mientras que en la oposición cargan contra la política exterior de Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

En una declaración institucional que ha tenido lugar este miércoles, Pedro Sánchez ha recalcado que la posición de España se resumen en "no a la guerra" y que no pueden respaldar "algo malo para el mundo simplemente por miedo a represalias".