Última hora de la guerra en Irán, en directo: más bombardeos, el cierre de Ormuz y amenazas de Estados Unidos

Las fuerzas israelíes bombardearon a última hora de este lunes la televisión estatal iraní y Estados Unidos amenazó con que "los golpes más duro aún están por venir".

Israel carga contra Sánchez por la negativa a que EEUU use las bases: "Hamás, los hutíes y ahora Irán le agradece"

Un senador de EEUU, tras el rechazo de España a que utilicen las bases: "Se descubre la verdadera naturaleza de tus aliados"

La postura de España en la guerra de Irán: en contra del "régimen odioso", pero también del bombardeo de Israel y EEUU

La incertidumbre en Oriente Medio sigue creciendo después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y todos los bombardeos en la región que se han sucedido en los últimos días.

El conflicto sigue creciendo después de que este lunes escucháramos a Donald Trump afirmar que la operación contra Irán podría durar más de cinco semanas.

"Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro (…) Ya hemos destruido diez barcos, están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", aseguró el presidente estadounidense este lunes.

En la misma línea se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, que el objetivo del ataque era "negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región" y amenazó con que "los golpes más duros aún están por venir".

Por su parte, Irán cerró a última hora de este lunes el estrecho de Ormuz y amenazó con atacar cualquier barco que trate de cruzar por el estratégico cruce por donde pasa el 20% del crudo mundial. "Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró un general de la Guardia Revolucionaria iraní.

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán fueron el blanco de los bombardeos de Israel en la noche de este lunes. El Ejército israelí informó de que su aviación "atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen" iraní.

En clave nacional, Estados Unidos retiró hasta quince aviones de reabastecimiento aéreo estratégico de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) después de la negativa del Gobierno de España de prestar ayuda a Estados Unidos en su ofensiva.

Por otra parte, Israel señaló directamente a Pedro Sánchez preguntándose si está en el "lado correcto de la historia" después de esta negativa a ayudar a Estados Unidos.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EEUU e Israel.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad" de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este lunes con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

De la misma forma, ha afirmado que "los oleoductos también están al alcance" de Teherán. "No permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo", dijo el general de la Guardia Revolucionaria, Ebrahim Yabari, que también agregó que Estados Unidos debe saber que "ni una gota de petróleo" les llegará.

Críticas a España por no ayudar a Estados Unidos

Desde Estados Unidos e Israel se ha criticado con firmeza en las últimas horas al Gobierno de España después de que el Ejecutivo haya rechazado la asistencia a Washington desde las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

"El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", señaló en redes sociales el senador estadounidense Lindsey Graham.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, reprochó a Sánchez la postura de España en este conflicto: "Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el "lado correcto" de la historia?".

Marco Rubio afirma que el ataque a Irán fue "preventivo"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

"Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas", declaró a la prensa antes de una sesión privada con congresistas para informar sobre la operación.

"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", expresó.

Trump: "Esta era nuestra última y mejor oportunidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" a EEUU.

"Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", insistió en un acto en la Casa Blanca.

Según el presidente estadounidense, Irán buscaba proteger "su desarrollo de armas nucleares".

Irán responde con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco "uno de los puntos de concentración" de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv.

Israel lanza una nueva oleada de ataques en Teherán

El Ejército israelí ha lanzado en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Teherán alcanzando varios cuarteles del Ministerio de Inteligencia de Irán y un centro de comando perteneciente a la Fuerza Quds, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria.

También ha informado de que han destruido la sede de la emisora estatal iraní IRIB en otro ataque aéreo en Teherán afirmando que era un edificio utilizado "por las fuerzas del régimen iraní para promover operaciones militares".

