Última hora de la guerra en Irán, en directo: más bombardeos, el cierre de Ormuz y amenazas de Estados Unidos

La incertidumbre en Oriente Medio sigue creciendo después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y todos los bombardeos en la región que se han sucedido en los últimos días.

El conflicto sigue creciendo después de que este lunes escucháramos a Donald Trump afirmar que la operación contra Irán podría durar más de cinco semanas.

"Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro (…) Ya hemos destruido diez barcos, están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", aseguró el presidente estadounidense este lunes.

En la misma línea se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, que el objetivo del ataque era "negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región" y amenazó con que "los golpes más duros aún están por venir".

Por su parte, Irán cerró a última hora de este lunes el estrecho de Ormuz y amenazó con atacar cualquier barco que trate de cruzar por el estratégico cruce por donde pasa el 20% del crudo mundial. "Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró un general de la Guardia Revolucionaria iraní.

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán fueron el blanco de los bombardeos de Israel en la noche de este lunes. El Ejército israelí informó de que su aviación "atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen" iraní.

En clave nacional, Estados Unidos retiró hasta quince aviones de reabastecimiento aéreo estratégico de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) después de la negativa del Gobierno de España de prestar ayuda a Estados Unidos en su ofensiva.

Por otra parte, Israel señaló directamente a Pedro Sánchez preguntándose si está en el "lado correcto de la historia" después de esta negativa a ayudar a Estados Unidos.