¿Va a subir otra vez la gasolina? Qué va a pasar con el petróleo tras los ataques a Irán

El ataque lanzado el sábado de manera conjunta entre EEUU e Israel sobre Irán puede afectar directamente a la economía europea. Los expertos temen que el precio del petróleo se dispare y esto provoque un repunte de la inflación y, por tanto, una subida de precios en productos como la gasolina.

Según explican, el precio del petróleo se podría disparar hasta los 100 dólares el barril, ya que Irán posee el 10% de las reservas mundiales de crudo. El petróleo es el motor de la República Islámica y entre el 80% y el 90% de lo que exporta, lo hace a China.

Es cierto que los países europeos no importan directamente petróleo iraní, pero el impacto indirecto sí que puede ser muy significativo, ya que Irán es el tercer mayor productor en volumen de crudo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y más aun si Teherán bloquea el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción de crudo mundial.

Qué va a pasar tras el ataque a Irán

Los expertos consultados por EFE coinciden en que el precio del crudo se podría disparar hasta los 100 dólares el barril, lo que significaría un aumento de más del 37% respecto al precio que tenía al cierre del viernes, 72,48 dólares el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa.

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que "si se viera afectada la capacidad de producción de Irán, esto reduciría la oferta del mercado, lo que dispararía el precio del crudo hasta los 100 dólares".

En el caso de que se llegase a ese escenario, no sería la primera vez: ya ocurrió en otros momentos de tensiones geopolíticas, como en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como entre 2011 y 2014, por los conflictos en Oriente Medio. En 2008, el crudo alcanzó su máximo situándose en los 146,08 dólares.

El precio de la gasolina y los tipos de interés también podrían verse afectados

La subida del precio del petróleo, por tanto, podría impulsar un repunte de la inflación, según indican los expertos. El profesor de Economía del IE University, Juan Carlos Martínez Lázaro, advierte de que se puede notar en el precio de la gasolina o en el transporte, con unos costes logísticos muy elevados.

"El riesgo es que esos llamados efectos de segunda ronda sean más permanentes en el tiempo aunque el precio del crudo baje a posteriori", explica.

Otros expertos van más allá y ven incluso una posible afectación a otros aspectos de la economía, como los tipos de interés. Al subir la inflación, se abre la posibilidad de que los bancos centrales revisen su política monetaria, optando por subir tipos en lugar de mantenerlos o bajarlos.

Desde IG apuntan que un crudo caro podría hacer subir también el coste del transporte, la energía industrial, la calefacción o la producción de plásticos.