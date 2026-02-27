Las causas del auge del pluriempleo en España: "La reducción de jornada ha provocado el aumento de horas de trabajo de la gente que menos gana"

El pluriempleo vive un incremento en España. Muchos españoles se ven obligados a ocupar más de un empleo, según refleja el último informe de Ranstad, que afirma que hay 632.800 ocupados que tenían más de un trabajo al cierre de 2025, la cifra más alta de la serie histórica en nuestro país y 50.000 más que el pasado año.

"El informe revela que los salarios son muy bajos y la gente tiene que completar con otros empleos", comentan en el tiempo de la economía en La brújula, donde sostienen que esto suele ser una señal de "periodos de recesión económica", aunque en este momento la economía a gran escala de España se encuentra en mejor estado: "Con esta coyuntura sorprende que estemos con estos niveles de pluriempleo. Esto refleja que la calidad del empleo no es tan buena".

Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero, vincula este dato con la reducción de la jornada laboral. "La reducción de la jornada laboral ha provocado una cuestión muy interesante, que es un aumento de horas de trabajo de la gente que menos gana", comenta, a lo que añade que "como el salario no sube realmente, resulta que, al bajar las horas oficiales, hay tiempo para buscar un empleo, cuatro horas más".

Además, asegura que nunca en la historia de España ha habido "tantos trabajadores a tiempo parcial", a lo que se le suman los fijos discontinuos, que tienen meses sin trabajar. "En Baleares, hay más gente percibiendo la prestación por desempleo que gente que aparece en el estado", concluye.

Los sectores que más empleo generan y pierden

Según el estudio de Ranstad, los sectores que más empleo generaron en 2025 fueron el comercio al por menor, la construcción y la educación, mientras que los que más destruyeron empleo se encontraron en el comercio al por mayor, y servicios y comidas y bebidas.

La tasa de temporalidad se situó en el 15,1%, mientras que la tasa de empleo de 15 a 64 años fue del 67,2%, una cifra por debajo de la media de la Unión Europea.