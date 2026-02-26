Alsina, sobre el "paso al lado" de Yolanda Díaz: "Se rinde, se quita de en medio y nadie le ha pedido que no lo haga"

Yolanda Díaz no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027, tal y como anunció a través de un comunicado en su cuenta de Bluesky, en el que aseguró que se trataba de una decisión "muy meditada" tras una etapa política "dura, especialmente para las mujeres".

Carlos Alsina explica en Más de uno que "todo el mundo sabe que si había un obstáculo insalvable para que las izquierdas de las izquierdas de las izquierdas tercero izquierda volvieran a juntarse" era Yolanda Díaz. Si querían que Podemos volviese a la "casa común" tenía que eliminarse el "obstáculo" de Yolanda Díaz.

¿Por qué? Porque fue Yolanda Díaz quien "vetó a Irene Montero como candidata e integrante de las listas en 2023" y eso "no se lo perdonó Podemos": "Podemos se salió del grupo parlamentario y por eso Podemos ha hecho vida por su cuenta y por eso jamás volverá a Sumar mientras esté Díaz", explica Alsina.

Por tanto, la líder de Sumar "se rinde y se quita de en medio". Y Alsina destaca que tampoco "nadie le ha pedido que no lo haga", no han salido voces de la izquierda pidiéndole que se lo piense mejor y que sea la líder de la izquierda: "Se le han agradecido los servicios prestados, que significa que todo el mundo dentro de la izquierda da por hecho que esto ayuda a que se pueda producir esa reunificación".

"Yolanda Díaz no pasa todavía a la historia, pero sí da un paso al lado, se quita de en medio y ahora son otros los que tendrán que ver si convencen a Ione Belarra, Pablo Iglesias e Irene Montero para ir juntos a las elecciones", asegura el presentador.

"No me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", aseguró Yolanda Díaz, que añadió que cumpliría con el mandato de los votantes hasta el final de la legislatura.

Su futuro político era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación del la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno. Precisamente, Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes mostraron ese compromiso público durante un acto al que se ausentó la ministra de Trabajo.

Díaz fue la cabeza de cartel de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023, que cosechó más de tres millones de votos en dichos comicios y fue clave para la conformación del actual Gobierno de coalición junto al PSOE.