Los escenarios de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz a las elecciones generales: posibles sucesores y el futuro con Podemos

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado que no se presentará como candidata a las próximas elecciones generales. A través de una carta publicada en su perfil en Bluesky, Díaz ha señalado que se trata de "una decisión muy meditada" y que ya en las elecciones de 2023 tuvo "muchas reticencias", porque "la política es dura, especialmente para las mujeres".

El rumor acerca de su futuro llevaba tiempo sonando, con más fuerza sobre todo cuando hace unos días no acudió al acto de "refundación" de Sumar, y finalmente tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que ha recibido un largo y sonoro aplauso, su decisión se ha hecho oficial. Ahora Sumar se enfrenta a un período en el que tienen que resolver muchas incógnitas.

Posibles sucesores de Yolanda Díaz

Hasta que no se nombre a un nuevo candidato, Yolanda Díaz permanecerá en funciones. Aunque Sumar tiene que ir pensando en un nombre para capitanear las listas de la formación de cara a las elecciones generales de 2027.

En el acto del fin de semana en el que se presentó la nueva coalición de Sumar, que busca agrupar a todos los partidos a la izquierda, un nuevo nombre de formación y dea "las puertas abiertas" a todos, tomó especial protagonismo la ministra de Sanidad, Mónica García, quien cerró los discursos. Por el momento, no se ha pronunciado.

El que sí ha confirmado que no será candidato es el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Lo mismo ha dicho el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien tiene todos sus esfuerzos puestos en la campaña de las elecciones de Andalucía.

También queda descartado el nombre de Ada Colau, la que fuera alcaldesa de Barcelona negó en noviembre del año pasado presentarse a unas elecciones, de cualquier tipo. Aunque según han confirmado a EFE fuentes de su entorno, podría estar dispuesta a liderar una candidatura en las elecciones generales si el proyecto le ilusiona.

Desde Sumar piden "cautela" para nombrar a un sucesor

Si bien, diversos dirigentes de los partidos que integran Sumar han manifestado que lo mejor por el momento es aparcar el nombramiento de un sucesor de Díaz, ya que lo importante es conseguir más aliados para el proyecto. Es el caso de la portavoz de los Comunes, Aina Vidal, quien ha señalado que lo que ahora toca es agradecer a la vicepresidenta su labor, respetar su decisión y "no marear" a las bases.

Desde IU, Maíllo también ha dicho que el debate sobre el nuevo liderazgo debe dejarse para más tarde y ha comentado que su renuncia es un acto de "coherencia y generosidad" para dar "empuje" a la construcción de un nuevo espacio a la izquierda del PSOE.

En cuanto a Más Madrid, la diputada en el COngreso Tesh Sidi, ha suscrito las palabras de sus compañeros de formación, señalando que lo urgente es construir un proyecto "de unidad de las grandes formaciones, en las que faltan muchas siglas", y que la conversación conjunta entre las formaciones para elegir sus referentes tiene que hacerse "con cuidado".

Relación con Podemos

La retirada de Yolanda Díaz abre la puerta a una mejora de la relación con Podemos. Cabe recordar que la formación morada se salió del grupo en 2023, poco después de las elecciones, sobre todo por las tensiones con la vicepresidenta, que excluyó a Irene Montero de las listas.

Según EFE, fuentes de Podemos han reconocido que el hecho de que Yolanda Díaz no vaya a presentarse como candidata podría facilitar un posible acercamiento e, incluso, volver a ir juntos en las listas. Estas mismas fuentes han reconocido que el partido con el que más discrepancias tienen es Más Madrid.

Si bien, distintas fuentes desde dentro de Sumar consultadas por Europa Press han comentado que todavía es "pronto" para pronunciarse sobre esta cuestión, aunque creen que puede haber una mejora en la comunicación. Aunque otros sectores de Sumar señalan que la salida de Díaz tampoco acercará a Podemos, por los desencuentros con IU y Más Madrid.