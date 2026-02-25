Ketty Garat señala a Pablo Iglesias por el "bluf" de Yolanda Díaz: "Le ha reventado desde dentro la organización"

"Creo que ha sido, políticamente hablando, bastante bluf". Así resume Ketty Garat la trayectoria de Yolanda Díaz desde Sumar. La periodista, a pesar de reconocer hitos concretos en su gestión, sostiene que la figura de la líder de Sumar ha terminado resultando un "bluf" político, condicionado tanto por sus propias decisiones como por factores externos derivados de la estructura de mando en su espacio político.

"Hay una contribución política indiscutible, pues el salario mínimo hay que reconocérselo, pese a que no ha contado o ha habido una aproximación algo sectaria con la patronal CEOE", detalla. "Pero sin embargo, creo que es parte de su legado".

Garat sitúa a Pablo Iglesias como el principal responsable del desgaste de la carrera de Díaz como líder de su partido. Según la periodista, el exvicepresidente intentó tutelar a la vicepresidenta del Gobierno desde el inicio con formas "bastante machistas", convirtiendo su carrera en un "campo de minas permanente".

Esta dinámica de control, sumada al intento de Díaz por aglutinar las posiciones más extremas de Podemos en Sumar, acabó por "reventar la organización desde dentro". "Creo que la culpa de que haya sido un bluf no es solo suya, sino de los palos en la rueda que permanentemente un hombre que le intentó tutelar desde el principio con unas formas bastante machistas, como es Pablo Iglesias", afirma.

Garat extiende su crítica a otros núcleos de poder, como el Gabinete de la Moncloa, donde señala la incomodidad de las mujeres ante tonos y formas masculinas. En este contexto, menciona que tanto Díaz como otras figuras (Irene Montero e Ione Belarra) han sufrido esta tutela, aunque añade una reflexión autocrítica sobre el papel del género en la política: "En ocasiones las mujeres también somos las principales enemigas de las mujeres".