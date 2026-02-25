Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales: "Es una decisión muy meditada"

Yolanda Díaz no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027. Así lo ha anunciado la propia líder de Sumar, que ha emitido un comunicado en su cuenta de Bluesky, en el que ha asegurado que se trata de una "decisión muy meditada" tras una etapa en una política que califica como "dura, especialmente para mujeres".

"No me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", asegura Yolanda Díaz, que añade que cumplirá con el mandato de los votantes hasta el final de la legislatura.

Carta de Yolanda Díaz para anunciar que no será candidata a las próximas elecciones generales | ondacero.es

Adiós a la incógnita sobre la alianza de izquierdas

Su futuro político era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación del la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno. Precisamente, Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes mostraron ese compromiso público durante un acto al que se ausentó la ministra de Trabajo.

Díaz fue la cabeza de cartel de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023, que cosechó más de tres millones de votos en dichos comicios y fue clave para la conformación del actual Gobierno de coalición junto al PSOE.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero