SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO

Feijóo pide "desclasificar los viajes en Falcon" y Sánchez presume de gestión: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre"

Los dos líderes se enfrentan en otro tenso cara a cara en el Congreso, en el que Feijóo afirma que a Sánchez "le desborda la corrupción" y el presidente tilda la estrategia de los populares de "política para cutres".

El BOE publica el acuerdo que desclasifica los documentos del golpe de Estado del 23F

La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a Carlos Mazón

El alcalde de Móstoles niega el acoso a la exconcejala y acusa a Pedro Sánchez de "montar una gran mentira"

Antonio J. Mora

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un nuevo cara a cara en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que "desclasifique los Presupuestos, las viviendas que nadie sabe dónde están, la regularización de migrantes y los viajes en Falcon", una pregunta que Sánchez ha tildado de "desafortunada".

"¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F? ¿Qué problema hay?", se ha preguntado un Sánchez que ha ironizado con que Feijóo haga "la misma pregunta que hace dos semanas" y también ha afirmado que la "responsabilidad" del Ejecutivo pasa por "hacer avanzar" a España.

El presidente también ha mencionado a Antonio Garamendi y ha pedido a Feijóo que inste al líder de la patronal a "sentarse con los sindicatos y aumentar el salario de la gente trabajadora". "España va como nunca y ustedes mienten como siempre", ha zanjado Sánchez.

Del 23F al "feminismo" y Carlos Mazón

Feijóo no se ha quedado ahí y ha comentado que a Sánchez le "desborda la corrupción" y que su Gobierno presume de "feminismo" mientras existe el caso del exDAO de la Policía, de "qué bien van los trenes" con los recientes accidentes y ha señalado que "no pasarán 45 días para ver qué ha hecho mal en el Gobierno".

En este sentido, Feijóo ha subrayado que en el 23F "había un presidente que luchaba contra el terrorismo", mientras que Sánchez ahora "pacta con ellos y los excarcela": "Ha arrasado con todo. Nos acabará intentando convencer de que el 23F lo paró usted".

Por último, Sánchez ha calificado la intervención de Feijóo de "sarta de mentiras". "Para una cosa que tiene que hacer, que es una sesión de control con dignidad, viene aquí y me lee una sarta de mentiras", ha dicho, a lo que ha añadido una serie de preguntas hacia los populares: "¿Qué va a hacer en Móstoles, con los pocholos en Madrid, con la empresa Quirón y la Sanidad y con ese señor Mazón al que han señalado en los tribunales? En lo que ha quedado, política para cutres en lugar de política para adultos".

