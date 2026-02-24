El alcalde de Móstoles niega el acoso a la exconcejala y acusa a Pedro Sánchez de "montar una gran mentira"

El alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su equipo en Moncloa de "montar una gran mentira" en torno a las "falsas" acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP, y ha amenazado con acciones legales por "difamarle".

Lo ha hecho minutos antes de comenzar el Pleno extraordinario solicitado por todos los grupos de la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) para que diera explicaciones por las citadas acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral formuladas por la exedil del PP que presentó una denuncia en los juzgados la semana pasada.

"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me están difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso. Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez, no puede, sin haber una causa judicial abierta, sin haber tan siquiera una querella, en ningún caso, actuar como está actuando", ha añadido.

El regidor mostoleño ha insistido en que estas acusaciones son "una argucia más" por parte del presidente y "una obra más de esa fábrica de expandir bulos" que tiene en Moncloa para "intentar penetrar" en la ciudad de Móstoles "de forma absolutamente antidemocrática" y en la Comunidad de Madrid.

"En Móstoles está gobernado por el Partido Popular porque quieren los mostoleños que esté gobernado por el Partido Popular. Y lo quieren por dos razones fundamentales. Una, poner a Móstoles donde se merece, en las cuotas que se merece. Dos, por limpiar de la corrupción sanchista que aquí había y estaba corroyendo esta institución", ha asegurado.

Por ello, ha avanzado que va a seguir "velando por su integridad, por su honor, por el honor de su gobierno", reiterando que esto "no le va a salir gratis al señor Sánchez": "No va a poder con la voluntad de los mostoleños, no va a poder conmigo, no va a poder con mi equipo".

Ve una campaña de "deshumanización" y habla de las "prostitutas" de Ábalos

"Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. No hay ninguna condena, no hay tan siquiera la condición de querellado, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué hay? Hay seis portadas en un medio de comunicación para mí, dos para el DAO", ha afirmado.

También ha acusado al Gobierno central de fabricar "otra cortina de humo para hablar de ese falso feminismo que no deja de ser un machismo rancio" y para "tapar" asuntos como "el catálogo de prostitutas de Abalos, del Tito Berni" o del caso de Francisco Salazar.

"Voy a defenderme, voy a defender mi honor, voy a defender mi persona, voy a defender a mi familia y voy a emprender acciones legales contra todo aquel que haya mancillado mi honor y que me haya calumniado o que haya actuado de mala fe, como lo está haciendo, en primer lugar, el presidente del Gobierno", ha zanjado Bautista.