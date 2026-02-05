El PP de Madrid tapó una denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles: "Protegerte es no hacer nada"

El Partido Popular de Madrid tapó un caso de acoso sexual por parte de Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles, según cuenta El País. Una ya exconcejala del Ayuntamiento del municipio madrileño, en manos del PP, acudió a la dirección del partido para contar su caso. No obstante, desde Génova le trasladaron que denunciarlo públicamente le perjudicaría.

"El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia (…) Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada", le dijeron, en unos escritos que reproduce El País. El diario cuenta la cronología del caso, los mensajes que esta mujer, que prefiere mantener el anonimato, remitió a la dirección del PP madrileño, así como los intentos de disuadirla a cargo de Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y también de Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid y senador.

La ya exconcejala formó parte del equipo de Manuel Bautista, quien sigue siendo alcalde de Móstoles. Comenzaron a trabajar juntos en la campaña electoral de los comicios de 2023, un periodo en el que el edil decía que tenían una "conexión increíble". Según los escritos, poco después hubo insinuaciones, comentarios con contenido sexual y referencias al físico de la mujer, como confirman otros testimonios de empleados del Ayuntamiento: "Decía (el alcalde) 'la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí', 'esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar', 'está buenísima, esta es solo para mí'".

Acoso sexual y profesional "reiterado"

Con el tiempo, Bautista fue diciendo que se acostaba con ella y los rumores extendidos le generaron malestar personal y profesional. Ante la negativa de ella de mantener ese tipo de relación, ya que estaba casada y con hijos pequeños, la actitud de Bautista cambió: fue entonces cuando la exconcejala denunció un "acoso profesional reiterado", con "invisibilización continua" como dejarla sin intervenir en plenos o excluirla de actos oficiales.

El detonante fue cuando Bautista le comunica que dejará de tener funciones y competencias, dándole su concejalía a otra persona y expulsándola de su despacho. La exconcejal acudió entonces a la dirección del PP madrileño. Pidió ayuda al menos seis veces, con tres cartas, dos reuniones y un encuentro pedido que no llegó a producirse. La primera de las cartas la envió al equipo de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con este contenido: "Desde mayo de 2023, llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos".

El encuentro con Ayuso no se produjo y sí fue con Ana Millán y Alfonso Serrano en marzo de 2024. Las dos instaron a la mujer a no hacer una denuncia pública porque eso la iba a "hundir", pese a reconocer que era un "acoso de manual". "Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada", le dijeron, resumiendo el caso en lo siguiente: "Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto?".

La reunión finalizó sin adoptar ninguna medida, a lo que siguió otra petición por parte de la mujer de la apertura de un protocolo de acoso, pero tampoco se produjo esta medida, reuniéndose de nuevo con Ana Millán en abril de 2024. "Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte vete a casa, habla con tu marido (…) Todas hemos aguantado muchas cosas en política (…) Tú eres una persona inteligente, ¿tú crees que vas a poder seguir trabajando allí? Porque yo creo que no", fueron algunas de las frases que le dijeron, según los escritos, con la participación de Lucía Paniagua, teniente de alcalde en Villanueva de la Cañada.

Entrega su acta, dimite y denuncia el borrado de sus mensajes

Se le planteó un acuerdo "amistoso" con el alcalde o ir al Comité de Derechos y Garantías. El tiempo pasó sin medidas concretas mientras la mujer mantenía sus funciones, pero con un patrón de discriminación que continuó, según denunció en los escritos posteriores. Ya en octubre de 2024, entregó su acta de concejal y se dio de baja del PP. Después de no ser recibida por acudir con su abogado, decidió presentar su dimisión. Semanas después, denunció en un juzgado que varios direcciones de IP accedieron a su correo electrónico y borraron toda su bandeja con los mensajes, entre otros, al equipo de Isabel Díaz Ayuso.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Apenas unos meses después, en noviembre y diciembre de 2024, presentó un escrito de 20 páginas al Comité de Derechos y Garantías del PP, lamentando un daño "gravísimo" por estos hechos: "He tenido que soportar durante más de un año una situación de acoso sexual y laboral continuado que ha sido apoyada y respaldada por las personas que la presidenta de la Comunidad de Madrid designó para tramitar mi caso. He tenido que dejar mi acta como concejal, con la correspondiente pérdida económica y daño moral".