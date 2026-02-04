Andalucía se prepara para la alerta por lluvias excepcionales: clases suspendidas y alerta máxima por precipitaciones "sin precedentes"

El paso de la borrasca Leonardo tiene en alerta a toda Andalucía, que se prepara para vivir varias jornadas difíciles de lluvias que podrían dejar hasta 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. A estas abundantes precipitaciones, se sumarán el intenso viento y el temporal marítimo, que harán aún más complicada la situación durante los próximos días.

Se prevé que este miércoles sea el día más difícil de todos y apunta a Grazalema (Cádiz), la serranía de Ronda (Málaga) y el entorno del Estrecho como las zonas más afectadas por el temporal.

Es por ello que desde la Junta de Andalucía no dudaron este martes en elevar la situación operativa de 1 a 2 para poder incorporar de inmediato medios de otras administraciones y desplegar a la UME en las horas previas al paso de lo peor de lo peor del temporal.

Desde la tarde de este martes, unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME están realizando tareas de prevención para la contención de balsas mineras debido a sus materiales tóxicos, afianzar laderas y taludes, y preparando sus equipos por si hiciera falta llevar a cabo posibles rescates.

Precipitaciones sin precedentes

La Aemet ha advertido en las últimas horas que las precipitaciones serán intensas y extraordinariamente persistentes. En las zonas más afectadas podrían caer entre 200 y 250 l/m2 en 24 horas, aunque en otras puntos podrían las acumulaciones de agua podrían llegar a ser de entre 120 y 150 l/m2.

El aviso se extiende también a las rachas de viento, que podrían alcanzar los 100 km/h en el área del Estrecho.

Las lluvias se mantendrán durante la jornada del jueves, aunque entonces las acumulaciones más significativas se trasladarán a puntos de las cordilleras Béticas, donde la AEMET advierte de que se podrían llegar a recoger localmente entre 300 y 400 l/m2 a lo largo de los dos días.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que esta borrasca dejará en la región lluvias "sin precedentes" y que habrá puntos de en los que puede llover lo mismo que "prácticamente en todo el año".

Suspensión de clases

Otra de las medidas tomadas a modo de prevención ante la llegada del temporal ha sido la suspensión de toda la actividad educativa presencialen toda la comunidad autónoma salvo Almería, donde se prevé que la situación no sea tan grave.

Moreno, señaló este martes que las clases en colegios e institutos se impartirán este miércoles de forma telemática y recomendó a las universidades que hicieran lo mismo.

"Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", dijo un Juanma Moreno que pidió a los andaluces "prudencia" en las próximas horas.

Mensaje ES-Alert en las zonas más afectadas

Como parte de ese plan de prevención, la Junta de Andalucía envió a las 20:00 de este martes un mensaje ES-Alert a la población de las zonas en nivel rojo. En total fueron 48 los municipios que recibieron esa alerta. Quince en la comarca de Grazalema, seis en el Estrecho gaditano, 26 en la Serranía de Ronda y tres en Jaén.

Moreno ha pedido a los ciudadanos, especialmente en esas zonas, que "restrinjan la movilidad" durante la jornada del miércoles y que no hagan desplazamientos en vehículos siempre y cuando no sean necesarios.