Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Sánchez ha hecho anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Las cinco medidas anunciadas por Sánchez

El líder del Ejecutivo asegura que trabajarán para incrementar el control de las redes sociales y plataformas digitales con las siguientes medidas.

Los ejecutivos, responsables de sus plataformas

Sánchez afirma que el Gobierno modificará la legislación para que los ejecutivos de plataformas sean legalmente responsables de las "múltiples violaciones" que tienen lugar en sus plataformas. Según el presidente, esto significa que los consejeros delegados de las plataformas tecnológicas se enfrentarán a una responsabilidad penal si no retiran dicho contenido de odio o ilegal.

Manipular algoritmos y amplificar contenidos ilegales

La manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales será un delito penal.

Nueva herramienta como huella de odio y polarización

Además, Sánchez avanza que el Ejecutivo implantará una "huella de odio y polarización" que revelará cómo estas plataformas "alimentan la división y amplifican el odio". "Esta herramienta será la base para definir futuras sanciones. Difundir el odio tiene que tener un coste legal", ha dicho Sánchez.

Prohibir el acceso a redes a menores de 16 años

La medida ya comentada, con obligación hacia las plataformas para implementar "medidas efectivas de control de edad", lo que Sánchez califica como "barreras reales que funcionen": "Estamos en un entorno en el que estos menores nunca deberían navegar solos".

Investigación de los delitos en Grok, TikTok e Instagram

Por último, Sánchez ha comentado que trabajarán con la Fiscalía para "investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram": "Tolerancia cero con este tipo de delitos, queremos defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coacción".

Enfado en Sumar por el "protagonismo" de Sánchez

Sumar no se ha tomado nada bien el avance del presidente del Gobierno sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz aseguran que el PSOE ha invadido el ámbito de Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, creen que el PSOE quiere "protagonismo" y califican el anuncio como "impresentable".