Pérez-Reverte anuncia nueva fecha de su ciclo e invitará a Pablo Iglesias: "En vez de enviarnos bots, que se presente aquí con todos"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha anunciado que las jornadas de debate sobre la Guerra Civil, tituladas 1936. La guerra que perdimos todos, se celebrarán finalmente en Sevilla del 5 al 9 de octubre y ha avanzado que invitará al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a participar en ellas. "Para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores, se presente aquí con todos a debatir y discutir todos esos asuntos de una manera civilizada", ha señalado.

Pérez-Reverte ha explicado en rueda de prensa que la suspensión del ciclo, previsto inicialmente para esta semana, se debió a dos motivos principales: el desequilibrio en la nómina de ponentes tras varias renuncias y, sobre todo, las amenazas de escraches en redes sociales. "Hubo una amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos", ha afirmado, por el riesgo de protestas contra la Fundación Cajasol, entidad patrocinadora y sede del evento. Según ha subrayado, no podían someter a la institución "a esa tensión, esa presión y ese escándalo".

El escritor ha calificado de "gravísimo" que unas jornadas con trayectoria y prestigio se vean alteradas por lo que ha definido como "agresión ideológica", y ha advertido de una "deriva muy peligrosa" en el debate público. A su juicio, el conflicto ha servido al menos para evidenciar un problema de fondo: "Cómo algunos elementos del espectro político necesitan mantener la tensión y la violencia verbal para justificarse".

Pablo Iglesias sí, David Uclés no

Los organizadores, Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, han confirmado que en octubre se mantendrá el enfoque original del ciclo, centrado en la idea de que la Guerra Civil fue una derrota colectiva. "Un bando y otro la perdió, pero sobre todo la perdimos los españoles", ha señalado el autor.

Pérez-Reverte ha anunciado que invitarán a Pablo Iglesias para que participe en el debate "de una manera razonable y civilizada". En cambio, ha descartado volver a invitar al escritor David Uclés, autor de La península de las casas vacías, tras su renuncia inicial. "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas", ha afirmado.

Uclés fue el primero en retirarse del ciclo después de confirmar su asistencia, en desacuerdo con la participación del expresidente José María Aznar y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. A su decisión se sumaron posteriormente otras figuras como Antonio Maíllo, Paco Cerdá o la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, lo que terminó precipitando el aplazamiento del evento.