Las contradicciones de Óscar Puente tras el accidente en Adamuz: la revisión de la vía, la soldadura o el aviso a Emergencias

Han pasado dos semanas desde el accidente ferroviario en Adamuz tras el descarrilamiento de un tren Iryo que iba hacia Madrid y el posterior choque contra un Alvia que se dirigía a Huelva. En la colisión fallecieron un total de 46 personas y hubo cientos de heridos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, salió desde el primer momento a dar las explicaciones pertinentes sobre la tragedia, pero a pesar de haber pasado dos semanas del siniestro, todavía sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido.

En la 'Maldita hemeroteca' de Julia en la onda, Clara Jiménez Cruz explica todas las contradicciones en las que Puente ha ido incurriendo y que dejan vacíos de datos sin resolver.

La renovación de la vía

Para empezar, las distintas versiones que hemos escuchado sobre la renovación de ese tramo de la vía. Óscar Puente empezó diciendo que era una vía totalmente renovada hace menos de un año: "La vía es una vía completamente renovada. Es una vía en la que se han invertido 700 millones de euros y, en concreto en ese tramo, concluyeron los trabajos de sustitución, de cambios, de desvíos, etc, en el mes de mayo".

Incluso Moncloa publicó un documento en el que dijo que se había hecho un reemplazo completo e integral de los carriles y de las vías. Poco después, se supo, sin embargo, que había tramos de la vía que eran de cuando se puso en marcha esa sección, es decir, de los años 90.

Entonces, el ministro de Transportes salió a decir que una renovación integral no significa que se cambien todos los elementos de la vía, sino algunos: "En ese tramo de vía hay otros raíles, tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y con eso se ha querido decir que hemos mentido al hablar de una renovación completa o integral, y no".

Certificado de soldadura

Otra de las contradicciones apunta al certificado de la soldadura que falló en Adamuz y que la Comisión de Accidentes Ferroviarios apunta como la causa principal del accidente.

"A pesar de que el ministro ha hablado varias veces de transparencia y de dar las explicaciones necesarias", explica Clara Jiménez Cruz, varios medios, "incluido Maldita.es", han pedido al Ministerio de Transportes ese certificado de soldadura que recoge los materiales y la manera en la que se implementó la soldadura en Adamuz, pero el Ministerio "no lo ha hecho público": "El presidente de la comisión investigadora ha solicitado también por escrito ese certificado a Transporte. A ver si se lo dan", asegura Clara Jiménez Cruz.

El aviso a Emergencias

Hay datos que el Ministerio de Transportes ha dado mal en los últimos días. Por ejemplo, dijo que la última revisión de la vía se hizo en noviembre y unos días después, 'El Mundo' publicó un artículo en el que decía que se había hecho en septiembre.

También dijo que fue Renfe quien avisó al 112 de que el Alvia había descarrilado. "Tampoco es verdad", explica Clara Jiménez Cruz, "fue al revés: el 112 avisó al CECON de Renfe". También ha dado "información contradictoria" sobre las "muescas que presentaban los trenes que habían pasado por esa vía antes del Iryo y que probarían que la vía ya estaba rota cuando pasó el Iryo".

Por tanto, comenta Julia, a pesar de que el ministro Óscar Puente ha hablado de Transparencia y ha dado muchas explicaciones a raíz de la tragedia, todavía siguen faltando documentos por ser publicados: "Han pasado 15 días, la investigación sigue adelante y hay contradicciones que deben ser aclaradas".