Óscar Puente se revuelve ante las peticiones de dimisión de mayoría de grupos y responde al PP: "Les molesta que haga muy bien mi trabajo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazó este martes en el Senado las reiteradas peticiones de dimisión formuladas por el PP, asegurando que estas responden a la incomodidad que genera su gestión al principal partido de la oposición.

Puente se pronunció en estos términos durante su comparecencia en la Cámara Alta para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona), una intervención en la que descartó abandonar el cargo pese a las críticas recibidas.

Durante el debate, el ministro defendió su labor al frente del departamento y afirmó que las solicitudes de dimisión no obedecen a una mala gestión, sino, según dijo, a que su forma de actuar resulta molesta para el PP. En este sentido, sostuvo que las críticas se deben precisamente a que desempeña su trabajo de manera eficaz.

"¿Sabe por qué me piden ustedes la dimisión? Por lo contrario de lo ustedes sostienen. Es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario. Porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta", dijo el ministro a la bancada popular.

"A ustedes no les importa absolutamente nada la gente que va en transporte público a trabajar. Porque si les importara no habrían abandonado las infraestructuras durante los años en que pudieron atenderlas", ha dicho acusando a los populares.

Finalizado el debate, el PP emitió un comunicado muy crítico con la actuación del ministro durante su comparecencia en el que acusó a Puente de falta de sensibilidad hacia las víctimas de los accidentes.

Según el PP, el ministro no expresó ninguna disculpa ni mostró arrepentimiento por su gestión, una actitud que, a juicio de los populares, refleja insensibilidad y soberbia en un contexto marcado por la gravedad de los hechos analizados.

Encontronazo con ERC por el caos de Rodalies

En el transcurso de la sesión, Puente también respondió a las quejas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que le reprochó no haberse desplazado a Cataluña en plena crisis del servicio de Rodalies. El ministro argumentó que la intensidad de su agenda en los últimos días le ha impedido hacerlo.

Al respecto, señaló que desde el pasado domingo apenas ha podido descansar, afirmando que ha dormido una media de tres horas diarias, y pidió a los grupos parlamentarios que tuvieran en cuenta la carga de trabajo derivada de la gestión de las incidencias ferroviarias.