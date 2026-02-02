Qué pasa con Zapatero: los 450.000 euros en seis años que recibió de su amigo asesor de la aerolínea Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero recibió alrededor de 450.000 euros en seis años de Julio Martínez Martínez, su amigo asesor de Plus Ultra. Así lo comunica El Mundo y lo confirma el propio Zapatero, que cobraba una media de 75.000 euros al año de la sociedad Análisis Relevante Sociedad Limitada, propiedad del amigo del expresidente del Gobierno.

Martínez Martínez ha sido detenido por supuesto blanqueo de capitales en una operación policial que implica a la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano y rescatada a su vez por el Gobierno de Pedro Sánchez con 43 millones de euros. El pasado mes de octubre, la compañía cambió de rumbo de la mano de Julio Martínez Sola, que adquirió la mayoría de acciones a los dueños mayoritarios hasta entonces, de origen venezolano.

El cambio, aprobado por la SEPI al someterse a control tras el rescate del Ejecutivo durante la pandemia, supuso la salida de los accionistas de origen venezolano, aunque la investigación policial estalló apenas unas semanas después. Recientemente, el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid ordenó la detención del amigo de Zapatero, quien percibió esos casi 450.000 euros brutos de manera directa, habiéndolos comunicado previamente a Hacienda.

Informes, asesorías globales, reuniones... los "encargos" a Zapatero

El propio Zapatero confirmó a El Mundo dicha información, asegurando que no existe ninguna irregularidad por haber cobrado el 45% de los ingresos totales de la sociedad perteneciente a su amigo Martínez Martínez. Según el diario, la sociedad se encuentra en cierre registral al no haber depositado sus cuentas de 2024, mientras que en los ejercicios de 2020 a 2023 acreditó ingresos de 650.522 euros. De todos ellos, bajo el concepto de "otros gastos de explotación", el expresidente del Gobierno habría percibido casi la mitad.

Dichos servicios se encuentran enmarcados en informes sobre asesorías globales, según afirma Zapatero, con trabajos que van desde reuniones o viajes hasta dichos informes sobre geopolítica mundial y otros aspectos. Ya en 2023, los ingresos cayeron de manera notable -de 200.000 euros a 125.875 euros-, lo que supuso pérdidas para la sociedad de Martínez.

Entre otros pagos a la familia de Zapatero, destacan los servicios de publicidad a Whatdefav, sociedad de las hijas de Zapatero, en cuya web se encuentra Análisis Relevante como cliente. Análisis Relevante también está vinculada a Plus Ultra, puesto que esta sociedad está en la lista de proveedores que Plus Ultra dio a la SEPI. Se trata de facturas pendientes de pago hasta que recibiera el rescate del Gobierno de Sánchez.

La presunta relación con el rescate de Plus Ultra

La relación laboral entre Plus Ultra y Análisis Relevante comenzó en 2020, cuando la aerolínea estaba a punto de quebrar y ser rescatada con dinero público. Plus Ultra contrató entonces al amigo de Zapatero para mediar entre la compañía y las autoridades de Venezuela en sus actividades, con Nicolás Maduro como presidente.

Años después, se investiga la presunta relación entre el rescate a Plus Ultra con un supuesto blanqueo de capitales de altos cargos del chavismo.