DILIGENCIAS CONTRA ZAPATERO

La Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional investigue a Zapatero por su presunta colaboración con el régimen de Maduro

La Audiencia Nacional abrió diligencias al expresidente del Gobierno por su supuesta colaboración con la estructura del régimen de Nicolás Maduro.

ondacero.es

Madrid |

Foto: Gustavo Valiente / Europa Press

La Fiscalía Antidroga se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de narcotráfico derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro al no ver indicios de los delitos que se le atribuyen.

Según el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, de la propia querella -que acusa a Zapatero de delitos de narcotráfico, blanqueo y organización criminal- se deduce además que varios de esos delitos ya estarían siendo investigados en otros procedimientos, al aludir a informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que constan en otras causas, por lo que al estar ya siendo investigados, "no se ha de abrir aquí otra nueva investigación sobre los mismo hechos".

Respecto del posible blanqueo, la Fiscalía no ve "en modo alguno" indicios de que el dinero o los bienes procedan de una actividad relacionada con el tráfico de drogas imputable al querellado o a otra persona con la que esté colaborando para encubrirlos u ocultarlos.

"Y respecto de cualquier otra procedencia presuntamente delictiva, ni se mencionan hechos ni presuntos delitos de los que pudieran proceder esos fondos con los que supuestamente el querellado y su familia habrían incrementado su patrimonio", destaca el informe.

