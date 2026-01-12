Sánchez reconoce el trabajo de Zapatero para la liberación de presos políticos en Venezuela

"Tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero para la liberación de presos políticos en Venezuela. Estas han sido las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis. "Creo que su buen hacer junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido por parte de la administración venezolana están haciendo lo posible para que podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos en Venezuela".

El líder del Ejecutivo ha celebrado la liberación de "las personas que estaban retenidas en Venezuela con nacionalidad española", reconociendo el compromiso del Gobierno español con la causa. "Hemos logrado su liberación y su vuelta a casa con sus familias, tal y como nos comprometimos precisamente hace escasas semanas con ellos en poder materializarlo".

En este sentido, Sánchez ha solicitado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que continúe con la liberación de presos en el país venezolano. "Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y con la oposición venezolana, para abrir paso a una transición que tiene que ser pacífica". Una transición que debe dirigir al país a unas "elecciones libres, transparentes y limpias".

Estas declaraciones se producen casi una semana después de las que efectuó el ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, tras la celebración del primer Consejo de Ministros de 2026. Una intervención en la que reconoció que Zapatero "no actúa en nombre del Gobierno de España, ni con un mandato del Gobierno de España".

Albares recordó el pasado miércoles que la actuación del expresidente en Venezuela inició a partir de 2015 a petición de la oposición venezolana. "Viene ejerciendo una labor que ha sido reconocida en múltiples ocasiones por la oposición venezolana e incluso otros momentos por el propio Partido Popular", en referencia a las declaraciones que realizó el entonces presidente Mariano Rajoy en las que agradeció a Zapatero su labor para la liberación de Leopoldo López.

Más de 100 excarcelaciones anunciadas

Hasta el momento, el Gobierno venezolano ha anunciado más de 100 excarcelaciones, aunque no ha publicado aún ninguna lista en las que aparezcan los nombres. En cambio, la oposición mayoritaria habla de 24 liberaciones en el país, mientras que la ONG venezolana 'Justicia, Encuentro y Perdón' (JEP) afirma que tiene confirmadas 53 liberaciones.

Así las cosas, los familiares de los presos políticos en Venezuela continúan a la espera de nuevas puestas en libertad una semana después de que Delcy Rodríguez jurase el cargo como presidenta encargada del país.