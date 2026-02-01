Julia Otero, en el aniversario del Brexit: "Hace 6 años se impuso el criterio de los jubilados ingleses al de sus nietos"

El 1 de febrero de 2020, Reino Unido ya no pertenecía a la Unión Europea después de que su población lo votase en un polémico referéndum. Las principales cuestiones que se plantearon entonces fueron cómo se plantearía a partir de ese momento la negociación entre ambas partes para su nueva relación.

Los problemas que se producirían después a nivel económico, de soberanía o la incertidumbre de los ciudadanos comunitarios que vivían allí también fueron el foco del análisis informativo, así como las ventajas y desventajas tanto para Reino Unido como para la Unión Europea que tenía este divorcio histórico.

La columna de Julia Otero

"Estrenamos Febrero y la efeméride europea más importante de este primer día del segundo mes del año, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Corría el año 2020.

Hoy hace, pues, exactamente 6 años que se impuso el criterio de los jubilados ingleses al de sus nietos que mayoritariamente eran favorables a permanecer en Europa.

Lo mejor es que se acabó enero, que se nos hizo bola por muchas cosas. Demos una oportunidad al optimismo y apostemos porque febrero no traiga disgustos añadidos. Al menos es más corto y se cobra antes".

