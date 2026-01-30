Alsina ironiza sobre la ausencia de Sánchez en el funeral por Adamuz y sobre que el Gobierno entrase por una puerta sin público: "Por la razón que sea"

Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) expresaron este jueves durante la misa funeral celebrada en el Pabellón Carolina Marín de Huelva su compromiso de "luchar desde la serenidad" por "saber la verdad" del siniestro que se cobró la vida de "los 45 del tren". Así los definió Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre -una de las onubenses fallecidas en el Alvia-, elegida representante de todas las familias, para dar un discurso acompañada de su hermano Fidel.

"Por la razón que sea y que él tenga"

La representación institucional la encabezaron los Reyes de España, que tras la misa funeral consolaron a los familiares, acercándose uno a uno a ellos para conocer sus historias y darles todo su apoyo y muestras de aliento. Algunos de los familiares también se acercaron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, mientras que los representantes del Gobierno central, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, se mantuvieron en un segundo plano y permanecieron en la grada de autoridades.

Sobre esto, opina Carlos Alsina en 'Más de uno': "La presencia de los reyes fue aplaudida y la representación del Gobierno central accedió por otra puerta sin público [...]. La vicepresidenta, María Jesús Montero, y los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas no entraron al pabellón por el acceso de autoridades, sino por un lateral en el que no había público.".

Durante su monólogo de las 08:00 horas, Alsina se ha vuelto a referir al asunto:

"Estuvieron las familias que desearon, y pudieron estar. Y estuvieron, aún ausentes, las familias que no fueron al funeral en el recuerdo de todos. Confortaron los reyes a familiares y heridos, asumieron el presidente de la Junta y los ministros el papel secundario que les correspondía y evitaron estos últimos el contacto directo con sus gobernados porque accedieron al Palacio de Deportes por un acceso distinto y alejado del público", ha dicho.

Las crónicas destacan también este viernes la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sánchez tiene por costumbre no asistir a funerales de carácter religioso. Una "costumbre", asegura Alsina, que "cuando quiere también la abandona. Si es, por ejemplo, el funeral religioso de un dirigente socialista, no tiene problema en acudir, como ocurrió con el de Guillermo Fernández Vara".

"Pero tanto el que se celebró en Valencia después de la riada, como a este de Huelva, el presidente ha creído oportuno, o ha preferido, por la razón que sea y que él tenga, no asistir", afirma el presentador.

Huelva consuela a las familias

Huelva consoló a las víctimas de los 45 fallecidos en Adamuz. Las familias se sintieron reconfortadas en este multitudinario funeral al que asistieron más de cuatro mil personas y en el que hablaron por boca de la persona a la que habían elegido como su representante, Liliana Sáenz. Hija de Natividad, una de las fallecidas en el Alvia, que volvía de Madrid junto a otro hijo y sus nietos -todos vivos- después de ver el musical de 'El Rey León'.

"No sólo eran los 45 del tren", repitió en un "hermosísimo recuerdo para dejar claro que no eran una cifra, sino 45 vidas propias", recuerda Alsina. "Primer agradecimiento a los vecinos de Adamuz por no dudar y sumirse en el caos de hierros y sangre; a los servicios de emergencias por su empatía y afecto esa noche y las siguientes. Pero también ha habido espacio para la crítica por la lentitud de la información en el primer momento cuando no se terminaban de confirmar las identidades de los fallecidos. 'Es mejor saber que imaginar', ha dicho".