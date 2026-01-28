José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentó este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo su recurso de apelación contra el auto de prisión, que optó por desestimarlo.

Así puede leerse en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el exministro explica que renuncia a su acta dado que en todo este proceso ha considerado que "el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la 'presunción de inocencia' de todas y todos los ciudadanos".

En esta publicación adjuntó el escrito que ha presentado ante la Mesa de la Cámara Baja.