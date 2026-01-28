BORRASCA KRISTIN

En directo el temporal de nieve en Madrid: última hora de las carreteras afectadas y complicaciones en la circulación

La Aemet mantiene avisos en todas las comunidades por viento, oleaje, nieve o lluvia.

Antonio J. Mora

Madrid |

La nieve en Madrid complica la circulación en numerosas carreteras de la región
Vídeo: Ignacio Jarillo

La nieve está siendo la protagonista de la jornada especialmente en la Comunidad de Madrid donde la circulación se está complicado en plena hora punta.

En la zona noroeste de Madrid, la circulación empieza a ser imposible en los acceso a la A-6 a la altura de Torrelodones y Las Rozas. En poblaciones como Boadilla del Monte o Tres Cantos, los coches también lo están teniendo complicado para ponerse en camino hacia el trabajo.

Necesario circular con cadenas en ocho carreteras de la Comunidad de Madrid

El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectadas ocho carreteras en Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid horas en sus redes sociales.

A las 06:45 de la mañana de este miércoles, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en las carreteras M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611en la Morcuera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela y en la M-130 en La Puebla.

También han avisado de que se encuentra abierta pero se debe circular con especial precaución la M-505 en La Paradilla y la Cruz Verde.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.

El resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se encuentran abiertas al tráfico pero la DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje.

Nieve en Atresmedia

Así nieva en las instalaciones de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes.

Así nevaba a primera hora en Boadilla del Monte

Vídeo de Diana Rodríguez Pretel.

Situación en Boadilla del Monte en la M513
Diana Rodríguez

Nieve en Las Matas (Madrid)

Así ha captado nuestro compañero Ignacio Jarillo la nieve en Las Matas, en Madrid, en plena hora punta.

Tráfico en Las Matas (Madrid) en hora punta.
Tráfico en Las Matas (Madrid) en hora punta. | Ignacio Jarillo

Toda España, con avisos por nieve, lluvia, viento y oleaje

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.

Extremadura activa la fase de Emergencia del Inuncaex

La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), ante los "riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes".

Para la jornada de este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

