En directo el temporal de nieve en Madrid: última hora de las carreteras afectadas y complicaciones en la circulación

La nieve está siendo la protagonista de la jornada especialmente en la Comunidad de Madrid donde la circulación se está complicado en plena hora punta.

En la zona noroeste de Madrid, la circulación empieza a ser imposible en los acceso a la A-6 a la altura de Torrelodones y Las Rozas. En poblaciones como Boadilla del Monte o Tres Cantos, los coches también lo están teniendo complicado para ponerse en camino hacia el trabajo.

Necesario circular con cadenas en ocho carreteras de la Comunidad de Madrid

El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectadas ocho carreteras en Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid horas en sus redes sociales.

A las 06:45 de la mañana de este miércoles, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en las carreteras M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611en la Morcuera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela y en la M-130 en La Puebla.

También han avisado de que se encuentra abierta pero se debe circular con especial precaución la M-505 en La Paradilla y la Cruz Verde.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.

El resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se encuentran abiertas al tráfico pero la DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje.

