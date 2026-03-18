Salvador Illa retirará los presupuestos en Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes del verano

La Generalitat de Cataluña y ERC acordaron este miércoles retirar el proyecto de presupuestos para darse más tiempo para negociar "en el marco de los acuerdos firmados".

En un comunicado conjunto, PSC y ERC anunciaron un acuerdo para retirar el proyecto de presupuestos, que se iba a debatir este viernes en el Parlament, para aprobar un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

Las dos formaciones se comprometen a negociar para aprobar unos presupuestos antes de finalizar el actual período de sesiones parlamentarias, según indicaron.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero