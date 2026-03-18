CATALUÑA

Salvador Illa retirará los presupuestos en Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes del verano

El Govern de Illa retira el proyecto presupuestario que se tenía que votar esta misma semana y se da más tiempo para negociar con ERC, que promete su apoyo antes del verano.

ondacero.es | EFE

Madrid |

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su llegada a la reunión semanal del Govern.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su llegada a la reunión semanal del Govern. | EFE/Quique García

La Generalitat de Cataluña y ERC acordaron este miércoles retirar el proyecto de presupuestos para darse más tiempo para negociar "en el marco de los acuerdos firmados".

En un comunicado conjunto, PSC y ERC anunciaron un acuerdo para retirar el proyecto de presupuestos, que se iba a debatir este viernes en el Parlament, para aprobar un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

Las dos formaciones se comprometen a negociar para aprobar unos presupuestos antes de finalizar el actual período de sesiones parlamentarias, según indicaron.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer