Pedro Duque: "La ciencia es diana en estos tiempos de furia en redes y de conspiranoicos"

El ingeniero aeroespacial y astronauta español, Pedro Duque, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para mantener una conversación con Julia Otero en el programa Julia en la Onda. En la entrevista, el que fue ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España entre los años 2018 y 2020, ha desgranado el papel del país y su posición en el sector aeroespacial. Actualmente, se encuentra al frente de la empresa española operadora de satélites de comunicaciones, Hispasat, la cual se encuentra como tercera en Europa dado a su posición estratégica. Su trayectoria, marcada por dos misiones espaciales (la misión STS-95 en 1998 y la Misión Cervantes en 2003) es crucial para conocer todo lo que respecta a las infraestructuras que orbitan la Tierra.

En esta conversación, Duque ha ofrecido una visión clave sobre el planeta y la necesidad de que Europa recupere su independencia tecnológica. El astronauta ha destacado además cómo la ciencia ha permitido gestionar crisis en el pasado, poniendo como ejemplo el brote de hantavirus en el crucero Hondius, y ha hecho un llamamiento a la población para confiar y priorizar la ciencia frente a las teorías conspiratorias y la desinformación. "La ciencia es diana en estos tiempos de furia en las redes y de los conspiranoicos", ha afirmado el astronauta.

Claves de la carrera de Duque: misión Artemis II y riesgos de la IA

Para Pedro Duque, el regreso humano a la luna con la misión Artemis II ha supuesto una "reválida de las tecnologías". "Se han estado desarrollando una serie de tecnologías completamente distintas de las que se utilizaron en los años 60 para la Luna", afirma Duque, que ha destacado que gran parte de los sistemas que se usaron son de origen español y europeo pese al dominio de otras potencias. El ex ministro afirma que el éxito en esta misión debe servir de impulso para que Europa logre una soberanía tecnológica y deje de depender de terceros en la exploración espacial.

No obstante, Pedro Duque también ha manifestado en la entrevista con Julia Otero su inquietud ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA). "No tanto como asustarme, pero sí que es verdad que hay que estar muy atento a qué decisiones dejamos que tome la IA", ha asegurado Duque. Sobre este tema, el astronauta ha insistido en la necesidad de sentar los límites y mantener una vigilancia constante sobre la autonomía de la IA estableciendo un paralelismo con la película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio.