Las fascinantes imágenes de la misión Artemis II desde la cara oculta de la Luna

Mientras los astronautas de la misión Artemis II realizan las maniobras para ajustar su trayectoria de retorno a la Tierra, comienzan a salir a la luz las imágenes tomadas desde la nave espacial Orión en una misión histórica que ha cumplido su objetivo de sobrevolar la Luna y llegar hasta donde ningún humano ha llegado antes.
Orión abandonó el séptimo día de la misión la esfera de influencia de la Luna para iniciar su vuelta a nuestro planeta y la NASA prevé que en su décima jornada de viaje sea cuando los cuatro astronautas a bordo de la nave aterricen en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego, en California.
Con la meta cumplida para ayudar a los próximos de Estados Unidos, como la instalación de una base lunar y la futura exploración humana de Marte, la NASA ha comenzado a publicar las imágenes de Artemis II, unas fotografías que reflejan el carácter inédito de una misión histórica.
Las 15 imágenes espectaculares de la misión Artemis II
Así, ya han salido a la luz 15 fotografías en las que se puede ver la primera imagen tomada de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, además del eclipse solar visto desde Orión u otras imágenes de la cara oculta de nuestro satélite.
Estas son, en el orden aparecido en el vídeo del artículo, las imágenes procedentes de la nave Orión
- 1. La Tierra vista con el horizonte de la Luna durante el sobrevuelo lunar.
- 2. Reid Wiseman, comandante de Artemis II, mira por la ventana de la nave.
- 3. Amanecer de la Tierra visto desde la cara oculta de la Luna.
- 4. La Tierra se pone desde la cara oculta de la Luna.
- 5. Jeremy Hansen, astronauta canadiense y especialista de Artemis II, hace una foto desde la ventana de la nave.
- 6. La Luna, en primer plano con la Tierra de fondo durante el sobrevuelo lunar.
- 7. El eclipse solar total durante el paseo lunar.
- 8. La tripulación de Artemis II con las gafas adecuadas para ver el eclipse.
- 9. Los rayos del Sol asoman tras la Luna.
- 10. Cara oculta de la Luna.
- 11. El cráter Vavilov y la cuenta Hertzsprung, situados en la cara oculta de la Luna.
- 12. Glover, Wiseman y Hansen configuran el equipo de cámara en la nave.
- 13. La cuenca Orientale (centro de la imagen) de la cara oculta.
- 14. Más cara oculta de la Luna.
- 15. La Tierra, poco antes de la puesta.