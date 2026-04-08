Las fascinantes imágenes de la misión Artemis II desde la cara oculta de la Luna

Mientras los astronautas de la misión Artemis II realizan las maniobras para ajustar su trayectoria de retorno a la Tierra, comienzan a salir a la luz las imágenes tomadas desde la nave espacial Orión en una misión histórica que ha cumplido su objetivo de sobrevolar la Luna y llegar hasta donde ningún humano ha llegado antes.

Orión abandonó el séptimo día de la misión la esfera de influencia de la Luna para iniciar su vuelta a nuestro planeta y la NASA prevé que en su décima jornada de viaje sea cuando los cuatro astronautas a bordo de la nave aterricen en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego, en California.

Con la meta cumplida para ayudar a los próximos de Estados Unidos, como la instalación de una base lunar y la futura exploración humana de Marte, la NASA ha comenzado a publicar las imágenes de Artemis II, unas fotografías que reflejan el carácter inédito de una misión histórica.

Las 15 imágenes espectaculares de la misión Artemis II

Así, ya han salido a la luz 15 fotografías en las que se puede ver la primera imagen tomada de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, además del eclipse solar visto desde Orión u otras imágenes de la cara oculta de nuestro satélite.

Estas son, en el orden aparecido en el vídeo del artículo, las imágenes procedentes de la nave Orión