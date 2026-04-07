El impresionante vídeo del eclipse de Sol que vieron los astronautas de Artemis II desde la nave Orión

La misión Artemis II ha concluido su periodo de observación de la Luna tras marcar el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio. Los astronautas llegaron a una perspectiva nunca antes vista, en la cara más oculta de nuestro satélite.

Al pasar detrás de la Luna, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

El hito consistió en alcanzar la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros, más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros desde la nave hasta la superficie.

Un eclipse de Sol con vistas privilegiadas

Además, una de las imágenes más llamativas se produjo cuando la tripulación observó un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra, puesto que se produjo desde la nave Orión gracias a la posición en ese momento de la Luna mientras transitaba por esa zona.

Poco después ha trascendido el momento, en el que se podía ver la transmisión en directo de las cámaras de los paneles solares de la nave espacial y cómo ésta pasaba sobre la Luna y el Sol quedaba detrás del satélite, produciéndose un eclipse solar total que disfrutaron de forma privilegiada los presentes en la nave Orión.

Así relataron los astronautas a Trump su misión lunar

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte. Al concluir la misión, el presidente de EEUU, Donald Trump, conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

"Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando", respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su "valentía", aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".

El mandatario también preguntó a los tripulantes "¿cuál es la parte más inolvidable de este día histórico?", a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo".