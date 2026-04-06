Horas clave del sobrevuelo lunar de Artemis II: la NASA vuelve a la Luna 50 años después

Ya está todo preparado para que los tripulantes de la nave Orion realicen el esperado sobrevuelo lunar que permitirá visualizar por primera vez en la historia la cara oculta de la Luna con el ojo humano. Con la misión Artemis II, la NASA cumplirá varios hitos: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entra este mismo lunes en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros (41.072 millas) de la Luna, hacia las 12:41 hora de la costa este estadounidense (18:41 hora española), durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orion.

Más tarde, hacia las 13:56 (19:56 hora española), los cuatro astronautas deben haber superadoel récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970. En esta misión, el equipo de profesionales se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

Según la NASA, Orion recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar este lunes el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad. Las observaciones lunares darán inicio más tarde, hacia las 14:45 (20:45 hora española).

Pérdida de comunicaciones

Ya en horario de la noche en la costa este estadounidense, el control de misión prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orion pase por detrás de la Luna, hacia las 18:44 (00:44 hora española).

"Es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales y los astronautas también, durante su entrenamiento", dijo este fin de semana el administrador de la NASA, Jared Isaacman. Se espera que el Centro de Control de la Misión restablezca la comunicación con la tripulación hacia las 19:25 (01:25 hora española).

Por otro lado, a las 19:02 (01:02 hora española), Orion alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros (4.070 millas) de distancia. Cinco minutos después, a las 19:07 (01:07 hora española), la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros (252.760 millas).

El eclipse

Finalmente, a las 20:35 EST (02:35 hora española), Orion entrará en un eclipse; el sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra. Sobre todos estos horarios, la NASA advierte de que están sujetos a cambios según las operaciones en tiempo real.

Los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y que no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orion se zambullirá en el mar.