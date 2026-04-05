Artemis II continúa su camino sin complicaciones y se prepara para el sobrevuelo lunar

Quedan pocas horas para que la misión Artemis II llegue a la cara oculta de la Luna, consiguiendo así recorrer la mayor distancia que jamás se haya hecho desde la Tierra: 406.773 kilómetros. Durante este sábado, los cuatro astronautas que viajan a bordo de la nave Orion dedicaron la jornada a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, un hecho que marcará la historia de la exploración espacial.

"Tendrá un papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar", señala la jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA, Kelsey Young. "Lo usamos para entender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de la Luna".

De cara a la jornada de este lunes, la tripulación debe tener muy claro cuáles son los detalles y características de la superficie lunar que precisan de su análisis y fotografía. Este sábado el equipo ya compartió varias fotos en las que se aprecia la Luna y su cuenca oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la oculta del satélite.

Nuevos problemas con el inodoro

Más allá de lo estrictamente científico, los cuatro astronautas continúan haciendo historia entre lo cotidiano, como esos problemas con el inodoro de la nave Orion que se volvieron a registrar este sábado.

Según el director de vuelo de la misión, Judd Frieling, el contratiempo actual está relacionado con la formación de hielo en el sistema. "Intentamos expulsar el aire del tanque para aguas residuales conectado al retrete. Tuvimos problemas por una obstrucción debido al hielo, según parece".

En cualquier caso, la tripulación cuenta con dispositivos plegables de contingencia para orina, un total de dos por cabeza, que "pueden ventearse al exterior o recolectarse en bolsas de agua de contingencia".

Macarrones con queso en el espacio

Llegados a este punto, quizás muchos se pregunten por lo que comen estos cuatro profesionales que cada vez se encuentran más cerca de la Luna. "En el espacio uno come todo en bolsas de plástico o pequeñas bolsas metálicas porque tenemos que rehidratar mucha comida", afirma la especialista Christina Koch. "Esto es cóctel de camarones. Y este ya está rehidratado, así que le añadimos agua; los camarones la absorbieron y la verdad es que está bastante rico (...) Pero tenemos que comer verduras incluso en el espacio, aunque no se preocupen, también nos dan macarrones con queso".

La tripulación tiene previsto orbitar la Luna y regresar a la Tierra en una expedición de casi 10 días. La misión pondrá a prueba las capacidades de la nave espacial, adentrándose en el espacio más allá de cualquier exploración humana anterior.

Rastro de humo en el cielo tras el lanzamiento de Artemis II / Foto: Reuters