Qué papel tienen las hijas de Zapatero y su empresa Whathefav en la presunta trama de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer presidente de la historia de la democracia en ser imputado. El juez ha decidido citar al exdirigente como investigado por la presunta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate a Plus Ultra.

El magistrado aporta en un auto de 88 páginas numerosas evidencias analizadas, conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros que permiten sostener que Zapatero ejercía un "liderazgo efectivo" sobre una "estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios".

Qué papel juegan las hijas de Zapatero en la presunta trama

Una vez analizadas dichas pruebas aportadas en el auto, el magistrado señala a Zapatero y su entorno como "beneficiarios finales de la operativa" y apunta también a las hijas del expresidente al detectar "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

Aquí entra en juego Whathefav, la agencia de las hijas de Zapatero que fue registrada por agentes de la UDEF este martes, el mismo día en el que se conoció la imputación del expresidente. Ellas son sus "administradoras formales" y el juez sitúa la empresa como "sociedad finalista" que recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, que generaba una "facturación genérica" y redistribuía pagos hacia el entorno del propio Zapatero.

Una de las sociedades de la que Whathefav recibía cantidades significativas de dinero era Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero que fue detenido el pasado mes de diciembre. Dicha sociedad percibía a su vez fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, como cita el auto del magistrado, remitiendo posteriormente cantidades significativas al expresidente (490.780), y a Whathefav (239.755).

Pero la cosa no acaba ahí. El magistrado añade que Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, cuyas entidades redistribuyen los fondos hacia Zapatero y su entorno familiar.

Estructura "delictiva" para canalizar fondos entre el entorno de Zapatero

El juez va en esta línea cuando habla de Análisis Relevante como "pieza instrumental" de la "estructura delictiva" que se empleaba para canalizar fondos entre el entorno de Zapatero, ya que recibía y redistribuía recursos, coincidiendo con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas. En el auto son calificados como "indicios sólidos" contra la que fuera sociedad de Julio Martínez Martínez, escalando hasta convertirse en una operativa "diseñada para simular servicios de asesoramiento".

Dicha operativa contaría con rasgos comunes: creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal o el uso de administradores testaferros.