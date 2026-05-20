Sánchez traslada "todo" su apoyo a Zapatero mientras Feijóo pide su dimisión: "Sin su Consejo de Ministros, no habría podido delinquir"

Feijóo y Sánchez han protagonizado un tenso cara a cara en el Congreso de los Diputados tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP ha señalado que la justicia ha imputado al "faro moral" de Sánchez y ha preguntado al presidente cómo ejercía Zapatero su "influencia en el Gobierno", así como si va a "arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional": "¿Qué hace todavía ahí manchando un día más a la Presidencia del Gobierno de España?".

"Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha contestado un Sánchez serio, que ha recordado algunos hechos que marcaron la trayectoria del expresidente: "El presidente Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles en el peor atentado de la historia terrorista en España. Acabó con ETA, nos sacó de la guerra de Irak... Eso es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero".

Así, Sánchez ha asegurado que no quiere "ninguna lección" de "quienes tanto tienen que tapar" y "tantas vergüenzas que ocultar".

"Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir"

De nuevo, Feijóo ha apuntado al Ejecutivo por "aplaudir a Ábalos", que "está en la cárcel", la "defensa" a Santos Cerdán. "Falta por saber cuánta aguanta con Zapatero", ha dicho el presidente popular, que ha hecho referencia al "me quedo de piedra" de Page en Onda Cero, además de comentar que "sin su Consejo de Ministros no habría podido delinquir, ni Zapatero, ni Ábalos, ni Cerdán": "Usted no ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que robe. Es el lema de su Gobierno".

"Hasta han robado los que teóricamente estaban retirados", ha sostenido Feijóo, que ha terminado diciendo que es un momento "muy duro" para los españoles que "se esfuerzan" mientras España está "gobernada por corruptos": "Me voy a encargar de cambiar todo esto".

Pro último, Sánchez ha pedido a Feijóo que se "mire al espejo" o "recuerde las fotos que tiene de su pasado", además de preguntar al líder del PP qué información tenía para anunciar en plena campaña de las andaluzas "lo que era un sumario bajo secreto". "Le pasan la misma información que se pasa al jefe de Gabinete de Ayuso. Palante es lo que va después de ocho años de Gobierno, es el crecimiento, empleo y avances sociales. Lo que va 'patrás' son sus acuerdos con la ultraderecha. Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos".