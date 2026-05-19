Arturo Pérez Reverte, y su premonitorio tuit sobre Zapatero en 2024: "Dedicaría una temporada a investigar a fondo..."

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, ha copado este martes todas las portadas al conocerse su imputación por parte de la Audiencia Nacional en la investigación del cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra.

Ante esta noticia, han sido numerosas las reacciones que se han ido sucediendo por parte de todo tipo de figuras relacionadas con la política en nuestro país. Una de las más destacadas ha surgido incluso antes de conocerse la noticia: un tuit del año 2024 redactado por Arturo Pérez-Reverte.

El periodista y escritor redactó hace casi dos años un tuit en el que señalaba, por aquel entonces, el papel de Zapatero en Venezuela, al que incluso le dedicaría "una temporada" si todavía siguiera ejerciendo como reportero. Aunque, en aquel momento, decidió "que de eso se ocupen otros".

Arturo Pérez-Reverte comentaba lo siguiente: "si todavía fuera el reportero que fui, dedicaría una temporada a investigar a fondo el papel que el omnipresente Rodríguez Zapatero hace y lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Pero sólo soy uno que escribe novelas. Que de eso se ocupen otros."

Unas palabras premonitorias que ahora cobran más sentido que nunca. El expresidente Zapatero ha sido citado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional como investigado por tráfico de influencias, con la posibilidad de delitos conexos como blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.