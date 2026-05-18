Resultados de las elecciones en Andalucía municipio a municipio

En unas elecciones donde el PP andaluz aspiraba al liderazgo absoluto sin depender de Vox, se ha quedado a las puertas con 53 escaños (la mayoría absoluta es 55). En cambio, el PSOE ha marcado su suelo histórico al perder, incluso, representación en el Parlamento en unas votaciones en las que ha obtenido, además, su peor resultado, con 28 escaños. Por otro lado, sobre Vox, ha sumado un diputado alcanzando los 15, mientras que Por Andalucía se mantiene en 5. Por su parte, Adelante Andalucía ha tenido un gran avance ya que pasa de 2 a 8 escaños.

Con estos resultados, la cita electoral andaluza se convierte en el posible anticipo de las próximas elecciones generales ya que Juanma Moreno ha logrado el liderazgo en el territorio regional andaluz. No obstante, necesitará la ayuda de Vox para poder presidir en Andalucía.

Andalucía municipio a municipio

Los resultados de las elecciones andaluzas en las capitales confirman el liderazgo del Partido Popular que ha logrado imponerse en las ocho grandes ciudades de la comunidad. En ciudades como Granada, Córdoba, Jaén y Almería los populares han obtenido la mayor fuerza al superar el 40% de los apoyos. Por esta parte, el voto mayoritario ha respaldado a los populares frente al resto de alternativas políticas que, además, cabe destacar el aumento en el apoyo electoral a Vox y a Adelante Andalucía.

Por detrás del Partido Popular, el resultado de la oposición ha estado marcado por el estancamiento del PSOE, uno de los hechos más destacados en estos comicios. Los socialistas se han visto desplazados a una segunda posición muy distante de los populares en ciudades clave como Cádiz, donde Adelante Andalucía ha sumado más respaldos en las urnas.

Básicamente, el Partido Popular dependerá de Vox para poder gobernar, el PSOE ha sufrido su peor caída en la comunidad perdiendo, además, apoyo en la mayoría de las provincias, Por Andalucía sigue siendo uno de los partidos preferidos por los andaluces y Adelante Andalucía ha aumentado su apoyo electoral.

En la siguiente infografía puede ver los datos desglosados de la información proporcionada en esta noticia donde, como ya se ha comentado, se ve un claro dominio del PP, por su parte, Por Andalucía predominante en varios municipios y, Vox, el elegido en la localidad de Rioja, en Andalucía.

El PP, clave en Adamuz

En cuanto al municipio de Adamuz, donde el pasado 18 de enero dos trenes colisionaron provocando un choque que dejó 46 víctimas mortales, el Partido Popular ha subido 6 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2022. Con el 80,18% escrutado, el PP ha arrasado en la localidad cordobesa con un 53,8% de los votos. El PSOE, en cambio, como en el resto de la región, ha sufrido una fuerte caída en este municipio que históricamente ha sido más afín al voto socialista.

Durante la campaña electoral, el alcalde socialista de Adamuz acusó al popular Juanma Moreno de utilizar la tragedia para hacer campaña electoral mientras que asociaciones de víctimas denunciaron la politización del suceso.