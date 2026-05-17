Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Granada

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Granada ya está en marcha y los primeros datos comienzan a perfilar el comportamiento electoral en la capital granadina. En esta página puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Granada y cómo se distribuye el apoyo entre partidos en una ciudad clave para entender el equilibrio político en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 36,57% Actualizado a las: 21:43 Andalucía

Granada

Granada DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 44,83 19.539 PSOE-A - 23,07 10.057 VOX - 12,81 5.585 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,57 3.302 PorA - 7,12 3.107 SALF - 1,83 799 PACMA - 0,55 241 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,32 141 MUNDO+JUSTO - 0,21 93 PCPA - 0,14 64 ANDALUCISTAS-PA - 0,14 62 FE de las JONS - 0,11 48 JUFUDI - 0,1 45 NA - 0,08 35 PCTE - 0,07 34 IZAR - 0,04 19 Resumen del escrutinio: Participación: 65,38% +1.2 % Votos contabilizados: 43.857 36,57% Abstenciones: 23.219 34,61% Votos en blanco: 410 0,94% Votos nulos: 276 0,62%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Granada forma parte de una provincia que reparte 13 escaños, por lo que su resultado será clave para entender el reparto final de fuerzas en el Parlamento andaluz.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que convierte el comportamiento del voto en la capital en un indicador relevante durante el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.