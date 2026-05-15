A quién voto: las claves de todos los programas electorales en las elecciones de Andalucía 2026

A las puertas de las elecciones autonómicas en Andalucía, este domingo, 17 de mayo, muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre los puntos claves en los programas electorales de cada uno de los candidatos.

Cuestiones como la la sanidad y servicios públicos, la economía o la vivienda, son transversales a todos los partidos y hacen propuestas concretas de ellas, aunque desde posiciones muy diferenciadas, en algunos casos.

Repasamos los principales puntos que destaca cada programa electoral y el enfoque.

Partido Popular

Con el lema “Con la fuerza de Andalucía”, un lema diseñado para apelar a la confianza, la continuidad y el orgullo territorial. Juanma Moreno Bonilla presenta un programa electoral que pivota sobre cuatro grandes ejes, con un énfasis especial en continuar con la senda de rebajas fiscales y aumentar la oferta de vivienda a través de medidas de mercado, bajo el lema de garantizar la "estabilidad" frente a los riesgos de la "ideología". Repasamos las principales propuestas:

Sanidad : inversión y modernización frente a la "Gestión Pasada". La sanidad es el principal caballo de batalla de los comicios. Moreno basa su propuesta en defender su gestión y contrastarla con la etapa socialista. Su mensaje principal es que:"Nadie gestionó peor la sanidad que el PSOE". Su propuesta estrella es aprobar una Ley de Garantía Sanitaria que blinde el presupuesto y obligue a aumentar las plantillas de profesionales anualmente.

: inversión y modernización frente a la "Gestión Pasada". La sanidad es el principal caballo de batalla de los comicios. Moreno basa su propuesta en defender su gestión y contrastarla con la etapa socialista. Su mensaje principal es que:"Nadie gestionó peor la sanidad que el PSOE". Su propuesta estrella es aprobar una Ley de Garantía Sanitaria que blinde el presupuesto y obligue a aumentar las plantillas de profesionales anualmente. Vivienda : para el PP andaluz, el acceso a la vivienda es un "problemón brutal" cuya solución pasa por aumentar la oferta, no por intervenir el mercado. Apuestan por un modelo liberalizador, defienden la colaboración público-privada y la simplificación de la burocracia para agilizar la construcción. Moreno advierte que la "peor solución" es la ideológica, defendiendo la propiedad privada como derecho constitucional.

: para el PP andaluz, el acceso a la vivienda es un "problemón brutal" cuya solución pasa por aumentar la oferta, no por intervenir el mercado. Apuestan por un modelo liberalizador, defienden la colaboración público-privada y la simplificación de la burocracia para agilizar la construcción. Moreno advierte que la "peor solución" es la ideológica, defendiendo la propiedad privada como derecho constitucional. Impuestos y Economía : la política fiscal es el buque insignia del gobierno de Moreno, que promete profundizar en las rebajas para seguir atrayendo inversión. Apestan por nuevas rebajas del IRPF, ampliarán la bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y prometen suprimir el impuesto de Patrimonio.

: la política fiscal es el buque insignia del gobierno de Moreno, que promete profundizar en las rebajas para seguir atrayendo inversión. Apestan por nuevas rebajas del IRPF, ampliarán la bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y prometen suprimir el impuesto de Patrimonio. Igualdad: el PP aborda la igualdad desde un enfoque amplio, incluyendo la conciliación, la lucha contra la discriminación y un fuerte apoyo a las familias como núcleo central de la sociedad.

PSOE

Montero llega a estas elecciones como la única mujer candidata a la Presidencia de la Junta entre los principales partidos, algo que ella misma ha destacado como "un orgullo" y un reflejo del "empoderamiento de las mujeres" .

Sus propuestas se centran en cuatro ejes principales :

Sanidad : para el PSOE andaluz es su gran prioridad. Quieren recuperar la sanidad pública frente a la gestión del PP, a quien acusa de privatización y recortes; y por ello una de las medidas que proponen es limitar la externalización, reforzando la capacidad asistencial en hospitales y centros de salud. Así como incrementar la financiación sanitaria en 3.000 millones de euros, para equiparar el gasto por habitante al de las comunidades con mayor inversión sanitaria. Y aumentar las plantillas sanitarias. Contratación de 18.000 profesionales sanitarios.

: para el PSOE andaluz es su gran prioridad. Quieren recuperar la sanidad pública frente a la gestión del PP, a quien acusa de privatización y recortes; y por ello una de las medidas que proponen es limitar la externalización, reforzando la capacidad asistencial en hospitales y centros de salud. Así como incrementar la financiación sanitaria en 3.000 millones de euros, para equiparar el gasto por habitante al de las comunidades con mayor inversión sanitaria. Y aumentar las plantillas sanitarias. Contratación de 18.000 profesionales sanitarios. Economía y financiación autonómica : defienden el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobierno, que promete 5.700 millones de euros adicionales para Andalucía.

: defienden el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobierno, que promete 5.700 millones de euros adicionales para Andalucía. Vivienda : aplicar la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas y construir 100.000 viviendas públicas.

: aplicar la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas y construir 100.000 viviendas públicas. Igualdad: proponen impulsar un Plan Andaluz de Salud de las Mujeres, así como reforzar los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y ampliar su presencia en los distintos territorios de la comunidad de Andalucía.

Consulta los programas electorales

VOX

El programa de Vox para Andalucía 2026 se articula en torno a ejes como la seguridad, la inmigración, la reducción de impuestos y la libertad de elección en servicios públicos:

Sanidad : proponen reforzar la Atención Primaria y reducir listas de espera, así como tener libertad de elección de médico y centro, con colaboración público-privada para agilizar diagnósticos. También apuestan por mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, reduciendo su carga burocrática

: proponen reforzar la Atención Primaria y reducir listas de espera, así como tener libertad de elección de médico y centro, con colaboración público-privada para agilizar diagnósticos. También apuestan por mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, reduciendo su carga burocrática Economía e impuestos : su enfoque económico recoje una rebaja fiscal generalizada y la eliminación de cargas que frenan la actividad empresarial, así como la simplificación de trámites y reducción del peso de la administración. También proponen un mayor control del gasto público y lucha contra el despilfarro.

: su enfoque económico recoje una rebaja fiscal generalizada y la eliminación de cargas que frenan la actividad empresarial, así como la simplificación de trámites y reducción del peso de la administración. También proponen un mayor control del gasto público y lucha contra el despilfarro. Vivienda : apuestan por una bajada de impuestos y simplificación de trámites urbanísticos y un aumento de la oferta privada frente a las medidas de control de precios.

: apuestan por una bajada de impuestos y simplificación de trámites urbanísticos y un aumento de la oferta privada frente a las medidas de control de precios. Educación: sus propuestas están centradas garantizar la neutralidad en los centros educativos, revisando subvenciones, currículos educativos y los libros de texto para evitar manipulaciones, así como garantizar la neutralidad en las aulas y recuperar la autoridad de los padres.

Seguridad e inmigración: demandan más presencia policial, tolerancia cero con la delincuencia y lucha contra la okupación. También defienden una inmigración legal y ordenada, vinculada al mercado laboral andaluz, y endurecer el control de la inmigración irregular.

Por Andalucía

La coalición de la izquierda alternativa, liderada por Antonio Maillo presenta un programa bajo el lema “Hay esperanzas, hay soluciones, hay futuro”. Sus principales propuestas son:

Sanidad (prioridad absoluta): destinar el 20% del presupuesto sanitario a Atención Primaria y 8.000 nuevas contrataciones para garantizar cita médica en menos de 48 horas. Quieren recuperar los servicios privatizados eliminando conciertos con sanidad privada.

(prioridad absoluta): destinar el 20% del presupuesto sanitario a Atención Primaria y 8.000 nuevas contrataciones para garantizar cita médica en menos de 48 horas. Quieren recuperar los servicios privatizados eliminando conciertos con sanidad privada. Vivienda : apuestan por aplicar la Ley estatal de Vivienda con mayor dureza en zonas tensionadas y reducir el umbral de gran tenedor de 10 a 5 viviendas. Así como crear un parque público de alquiler asequible (precio máximo del 30% de la renta familiar).

: apuestan por aplicar la Ley estatal de Vivienda con mayor dureza en zonas tensionadas y reducir el umbral de gran tenedor de 10 a 5 viviendas. Así como crear un parque público de alquiler asequible (precio máximo del 30% de la renta familiar). Educación : quieren invertir el 7% del PIB en educación pública y reducir ratios: 20 alumnos en Primaria y ESO, 25 en Bachillerato y FP.

: quieren invertir el 7% del PIB en educación pública y reducir ratios: 20 alumnos en Primaria y ESO, 25 en Bachillerato y FP. Economía y fiscalidad: subida de impuestos a los "súperricos" y creación de una banca pública andaluza.

Adelante Andalucía

El programa electoral de Adelante Andalucía se articula en torno a cuatro ejes fundamentales: una reforma fiscal progresiva, el blindaje de la sanidad pública, la regulación de la vivienda y un cambio del modelo económico hacia la gestión pública directa . Bajo el lema de "50 medidas que Juanma no haría", la formación propone un giro radical en la gestión de la comunidad: