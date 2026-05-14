Las principales propuestas del programa electoral de Por Andalucía en las elecciones de Andalucía 2026: de la apuesta por lo público a la vivienda digna

La coalición Por Andalucía se presenta a las elecciones del próximo 17 de mayo, encabezada por Antonio Maíllo, con una propuesta electoral de rescate social y ecológico. El programa electoral de Por Andalucía se enfoca en mejorar los indicadores de bienestar de la población, poniendo la vida de las personas en el centro. Las políticas que proponen para la próxima candidatura se enfocan en mejorar los derechos básicos, para poder tener una buena calidad de vida. Los aspectos centrales en los que se enfoca Por Andalucía son los siguientes:

Trabajar para conseguir una educación y sanidad públicas fuertes y de calidad .

. Lucha por el derecho a una vivienda digna .

. Fomento del acceso a un empleo digno .

. Promoción de una transición ecológica justa.

A continuación, repasamos las claves del programa electoral de Por Andalucía a las elecciones del 17 de mayo a la Junta de Andalucía.

Andalucismo y aumento del autogobierno

Por Andalucía defiende la identidad andaluza y la vincula de forma directa a los derechos sociales, la igualdad territorial y el federalismo. Desde la coalición de izquierdas, apuestan por reforzar el autogobierno andaluz y poder ampliar la gestión de competencias desde la comunidad autónoma. Por Andalucía realiza las siguientes propuestas vinculadas al autogobierno:

Reforma del sistema de financiación autonómica , esencial para poder acabar con la infrafinanciación de Andalucía.

, esencial para poder acabar con la infrafinanciación de Andalucía. Traspaso de competencias en materias como Cercanías, Inspección de Trabajo o gestión del Ingreso Mínimo Vital.

en materias como Cercanías, Inspección de Trabajo o gestión del Ingreso Mínimo Vital. Defensa de un modelo federal del Estado y mayor participación de Andalucía en las decisiones estatales y europeas.

Impulso de la memoria histórica andaluza.

Economía para la transformación

En el ámbito económico, desde Por Andalucía se realiza una crítica por las reducciones fiscales aplicadas por el actual gobierno andaluz. Se propone una reforma tributaria progresiva, para recuperar ingresos públicos y poder aumentar los presupuestos destinados a recursos públicos en la comunidad. Las principales medidas que se incluyen a nivel económico en el programa electoral son las siguientes:

Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida .

. Incorporar bonificaciones fiscales para explotaciones agrarias sostenibles y vinculadas al medio rural.

Crear una Ley de Banca Pública Andaluza: aprobación de una banca pública, bajo control parlamentario y social, para orientar el crédito a la economía real (pymes, cooperativas, etc…). La banca pública andaluza sería una banca ética, que contaría con principios de transparencia, profesionalidad e inclusión financiera.

aprobación de una banca pública, bajo control parlamentario y social, para orientar el crédito a la economía real (pymes, cooperativas, etc…). La banca pública andaluza sería una banca ética, que contaría con principios de transparencia, profesionalidad e inclusión financiera. Fomento de un cambio de modelo productivo andaluz: desde Por Andalucía se apuesta por la reindustrialización verde, la economía del conocimiento y el empleo estable. El objetivo es generar estabilidad en la empleabilidad y no sólo depender del turismo y los sectores que crean empleo estacional.

Empleo y lucha contra la precariedad

El programa electoral pone el foco en la precariedad laboral, el paro juvenil y la temporalidad. La precariedad laboral es una temática que preocupa mucho a Por Andalucía, ya que afecta directamente al futuro de la comunidad autónoma. Entre las medidas más destacadas en materia de empleo proponen las siguientes:

Aumentar la inversión en formación y orientación laboral.

Reforzar las políticas activas de empleo .

. Impulsar los sectores estratégicos ligados a la transición ecológica .

. Regulación de la contratación pública : aplicar condiciones más estrictas en la contratación pública con el objetivo de evitar corrupción y precarización laboral.

: aplicar condiciones más estrictas en la contratación pública con el objetivo de evitar corrupción y precarización laboral. Aumentar la estabilidad laboral y elevar salarios en sectores con alta temporalidad , en los que acostumbran a trabajar mujeres.

, en los que acostumbran a trabajar mujeres. Refuerzo de los servicios públicos

Como se ha indicado anteriormente, el eje central del programa incluye el rescate social. Desde Por Andalucía se trabajará para mejorar la calidad de la sanidad y la educación.

Sanidad pública

En el ámbito de la sanidad plantean las siguientes propuestas, centradas en la mejora de la calidad y la atención:

Aumentar la inversión en salud mental y en la atención rural .

. Refuerzo de la atención primaria (profesionales e infraestructuras).

(profesionales e infraestructuras). Creación de un plan de choque contra las listas de espera.

Aumento del gasto sanitario e igualarlo a la media estatal.

Mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

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Educación

Para la coalición Por Andalucía, la educación es un ámbito muy importante para el presente y el futuro de la comunidad de Andalucía. Por ello plantean las siguientes propuestas:

Aumentar la inversión en la educación pública: frenar el cierre de aulas públicas .

. Bajar las ratios (20 alumnos en primaria y ESO; 15 alumnos en infantil).

Aumentar los recursos humanos y materiales para la atención a la diversidad.

Alcanzar una financiación educativa del 7% del PIB .

. Reforzar la formación profesional pública.

Vivienda

La vivienda también aparece como un eje central en el programa electoral de la coalición Por Andalucía, proponen las siguientes medidas, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y frenar la subida de los precios del alquiler:

Aplicar la Ley estatal de Vivienda .

. Regular precios del alquiler en zonas tensionadas .

. Ampliar el parque público de vivienda y movilizar vivienda vacía.

Frenar la especulación inmobiliaria.

Feminismo y derechos LGTBIQ+

Por Andalucía presenta medidas teniendo en cuenta la perspectiva de género y desde un enfoque feminista. Se proponen medidas para fomentar espacios de inclusión, teniendo en cuenta la diversidad de identidades. Algunas de las propuestas que presentan son las siguientes:

Refuerzo de recursos contra la violencia de género.

Creación de políticas públicas en el ámbito de los cuidados.

Impulsar políticas para fomentar la igualdad salarial.

Crear estrategias para reducir y combatir el odio y la LGTBfobia .

. Reforzar políticas educativas y sociales de inclusión.

Juventud: empleo y vivienda

Por Andalucía ha identificado que uno de los colectivos más afectados por la precariedad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda es la población menor de 35 años. Las dificultades en aspectos tan básicos de la vida diaria afecta directamente a la salud mental de los jóvenes. Como medidas para afrontar las dificultades de los jóvenes, se plantean las siguientes acciones:

Facilitar el acceso a la vivienda, a través de ayudas específicas para jóvenes.

Impulsar empleabilidad juvenil estable y de calidad.

estable y de calidad. Mejorar la conciliación y el transporte entre provincias.

Reforzar los servicios públicos de salud mental y prevención del suicidio.

y prevención del suicidio. Aumentar el acceso a la cultura y el deporte.

Transición ecológica y emergencia climática

La transición ecológica ocupa un lugar central en el proyecto político de la coalición. En el programa se plantea una transformación energética y productiva con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Es por ello que plantean las siguientes acciones específicas para frenar los efectos del cambio climático:

Desarrollo de energías renovables , fomentando la participación local.

, fomentando la participación local. Protección de espacios naturales y defensa del agua como derecho humano.

Impulso de la economía circular .

. Impulsar políticas de apoyo al medio rural para luchar contra la despoblación.

Movilidad y vertebración del territorio

En el programa electoral se identifica la apuesta por la reducción del uso del transporte privado y el fomento del transporte público, tanto en los interiores de los municipios, como en la movilidad entre distintos municipios. Además de apostar por recuperar las infraestructuras ferroviarias. Las propuestas que plantean en materia de movilidad son las siguientes:

Recuperar y ampliar líneas de tren .

. Mejorar las condiciones y los tiempos del transporte público colectivo.

Apuesta por una movilidad sostenible y accesible a través del transporte público .

. Refuerzo de la conexión entre zonas rurales y urbanas.

Democracia, cultura y memoria histórica

Desde la coalición Por Andalucía, ponen especial importancia en la profundización democrática, la cultura y los derechos humanos. Es por ello que plantean estrategias específicas para mantener la identidad y la memoria histórica. Algunas de las acciones planteadas son las siguientes:

Refuerzo de mecanismos de participación ciudadana.

Defensa de la memoria democrática y antifascista .

. Protección y promoción de la cultura andaluza .

. Fomento de políticas de justicia y reparación para las víctimas del franquismo.

El programa electoral de Por Andalucía para las elecciones andaluzas de 2026 propone una transformación profunda del modelo andaluz desde una perspectiva de izquierdas, ecologista y andaluza. Puedes consultar el programa completo en la web oficial de la coalición