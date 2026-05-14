Los siete puntos clave del programa electoral del PSOE en las elecciones de Andalucía 2026: de la vivienda a los servicios públicos

La candidata del PSOE por Andalucía, Maria Jesús Montero, busca recuperar la confianza de los votantes andaluces y fuerza en la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Bajo el lema “Defiende lo público”, el PSOE centra sus propuestas electorales en la sanidad, la vivienda y el coste de vida con el que conviven la mayoría de andaluces en la actualidad. Apuestan por priorizar el bienestar de la población andaluza, invirtiendo en los servicios públicos y favoreciendo el acceso en igualdad de condiciones, para reducir las desigualdades.

A continuación, repasamos las claves del programa electoral del PSOE para las elecciones autonómicas de Andalucía el próximo 17 de mayo.

La Sanidad pública como prioridad

El PSOE en Andalucía pone como prioridad central, el refuerzo del sistema sanitario público andaluz, después de años de recortes y privatización. Entre las propuestas para mejorar las condiciones del sistema sanitario, plantean las siguientes:

Incrementar la financiación sanitaria en 3.000 millones de euros, para equiparar el gasto por habitante al de las comunidades con mayor inversión sanitaria.

en 3.000 millones de euros, para equiparar el gasto por habitante al de las comunidades con mayor inversión sanitaria. Aumentar las plantillas sanitarias: contratación de 18.000 profesionales sanitarios .

. Compromiso de reducción de las listas de espera.

Fortalecer la atención primaria: compromiso del acceso al médico de familia en un plazo máximo de 48 horas .

. Desarrollo de un Plan Integral de Salud Mental Infantil y Adolescente , para la detección precoz del malestar emocional, la prevención del suicidio y la atención psicológica en centros educativos

, para la detección precoz del malestar emocional, la prevención del suicidio y la atención psicológica en centros educativos Revertir los conciertos con la sanidad privada. Limitar la externalización, reforzando la capacidad asistencial en hospitales y centros de salud.

Vivienda como pilar del bienestar

El PSOE reconoce que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas en la comunidad de Andalucía y en el resto del país. Defienden que la vivienda pública debe volver a estar en el centro de las políticas de la Junta de Andalucía y la definen como el “quinto pilar” del estado del bienestar. El PSOE presenta las siguientes propuestas en materia de vivienda:

Aumentar el parque público de vivienda protegida: creación del Plan 100.000 de Vivienda Pública Asequible para poder incorporar 100.000 nuevas viviendas protegidas en un periodo de ocho años.

para poder incorporar 100.000 nuevas viviendas protegidas en un periodo de ocho años. Facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda: crear un Fondo Público de Emancipación Juvenil y duplicar la cuantía del Bono Alquiler Joven , mediante fondos autonómicos.

y duplicar la cuantía del , mediante fondos autonómicos. Aplicar la Ley estatal de Vivienda declarando zonas tensionadas y estableciendo límites a los alquileres, para combatir la especulación inmobiliaria.

Recuperar la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para la promoción de vivienda pública en alquiler. Para volver a crear programas de acceso a vivienda de alquiler e intermediar entre propietarios y personas inquilinas.

(AVRA) para la promoción de vivienda pública en alquiler. Para volver a crear programas de acceso a vivienda de alquiler e intermediar entre propietarios y personas inquilinas. Limitar los pisos turísticos y alquileres de temporada en zonas con fuerte presión residencial.

Consulta el resto de programas electorales

Defensa de la educación pública

El PSOE indica que en los últimos años del gobierno del partido popular en Andalucía, se ha debilitado la educación pública, fomentando la enseñanza privada y concertada. Desde el partido socialista denuncian las políticas en materia de educación aplicadas por el actual gobierno andaluz, que han llevado al cierre de aulas públicas y al incremento de universidades privadas. En respuesta a estas políticas, el PSOE en Andalucía propone las siguientes medidas:

Incrementar el presupuesto educativo y reforzar la educación pública, recuperando su importante papel para la igualdad social y de oportunidades.

Aprobación de la Ley Andaluza de Inclusión Educativa para poder garantizar recursos homogéneos y atención al alumnado con necesidades especiales.

para poder garantizar recursos homogéneos y atención al alumnado con necesidades especiales. Implementar la gratuidad de libros de texto a Bachillerato y Formación Profesional.

a Bachillerato y Formación Profesional. Ampliar plazas públicas de Formación Profesional y crear incentivos para que más empresas participen en programas de FP Dual.

Mantener una política de matrículas universitarias bonificadas y accesibles y creación del Bono Alquiler Universitario, para estudiantes que tengan que vivir fuera de su municipio habitual.

Atención a la dependencia y sector de los cuidados

El PSOE pone en valor la importancia de la atención de calidad a personas en situación de dependencia, así como también reivindica la necesidad de que las trabajadoras del sector de los cuidados tengan condiciones laborales y sueldos dignos. En el ámbito de la dependencia y de los cuidados proponen las siguientes medidas, para paliar la precariedad del sector:

Reducir las listas de espera del sistema de dependencia , con la implementación de un plan extraordinario de financiación y contratación de personal.

, con la implementación de un plan extraordinario de financiación y contratación de personal. Compromiso para garantizar que ningún expediente de dependencia supere los seis meses de tramitación.

Reforzar la coordinación entre sanidad y servicios sociales , con la creación de equipos sociosanitarios interdisciplinares.

, con la creación de equipos sociosanitarios interdisciplinares. Creación de un modelo de cuidados centrado en la persona , que favorezca que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Refuerzo de la atención domiciliaria, para poder implementar el nuevo modelo de cuidados.

, que favorezca que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Refuerzo de la atención domiciliaria, para poder implementar el nuevo modelo de cuidados. Fomentar las redes de acompañamiento comunitario y programas municipales de envejecimiento activo.

Igualdad y perspectiva de género

El PSOE andaluz incorpora en su programa electoral propuestas de políticas de género muy ligadas a la atención sanitaria a las mujeres y a la prevención de la violencia de género. Indican que las mujeres han sido uno de los colectivos más perjudicados por los recortes en la sanidad pública andaluza. Algunas de las propuestas son las siguientes:

Reforzar los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y ampliar su presencia en los distintos territorios de la comunidad de Andalucía.

y ampliar su presencia en los distintos territorios de la comunidad de Andalucía. Elaborar presupuestos públicos con perspectiva de género , para poder evaluar el impacto real de las políticas sobre mujeres y hombres.

, para poder evaluar el impacto real de las políticas sobre mujeres y hombres. Impulsar un Plan Andaluz de Salud de las Mujeres , especializado en la atención a enfermedades infra diagnosticadas como endometriosis o la fibromialgia.

, especializado en la atención a enfermedades infra diagnosticadas como endometriosis o la fibromialgia. Garantizar el acceso universal a los recursos de atención a salud sexual y reproductiva en todas las provincias andaluzas.

en todas las provincias andaluzas. Creación de centros de crisis abiertos 24 horas , para víctimas de violencia sexual en todas las provincias andaluzas.

, para víctimas de violencia sexual en todas las provincias andaluzas. Incorporar la formación obligatoria en igualdad y prevención de violencia de género en el personal sanitario, educativo, judicial y de servicios sociales.

Economía y empleo

Desde el PSOE andaluz creen que es muy importante crear políticas concretas para favorecer la economía andaluza y reducir el paro y la precariedad laboral actual de la comunidad de Andalucía. Presentan las siguientes propuestas en el ámbito de la economía y el empleo:

Impulsar una estrategia de reindustrialización de Andalucía vinculada a sectores tecnológicos, energías renovables, agroindustria y economía verde.

vinculada a sectores tecnológicos, energías renovables, agroindustria y economía verde. Crear un programa de retorno del talento andaluz , fomentando los contratos estables y creando ayudas para profesionales que regresen a Andalucía.

, fomentando los contratos estables y creando ayudas para profesionales que regresen a Andalucía. Promoción de un modelo económico basado en empleo estable y salarios dignos .

. Simplificar trámites administrativos y burocráticos para autónomos y pequeñas empresas.

para autónomos y pequeñas empresas. Facilitar la financiación pública y avales para pymes innovadoras y proyectos emprendedores.

para pymes innovadoras y proyectos emprendedores. Desarrollar y aplicar políticas específicas para empleo juvenil.

Transparencia y participación ciudadana

El PSOE incorpora en su programa electoral bastantes medidas orientadas a reforzar la transparencia institucional y el control público. También indica la importancia de fomentar la participación ciudadana en la creación de proyectos y políticas públicas. Algunas medidas que plantean en su programa electoral son las siguientes:

Reforzar el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía con datos abiertos y actualización permanente.

con datos abiertos y actualización permanente. Creación de observatorios específicos sobre desigualdades territoriales, salud pública e igualdad de género con participación de expertos y miembros de la ciudadanía.

sobre desigualdades territoriales, salud pública e igualdad de género con participación de expertos y miembros de la ciudadanía. Publicar de forma periódica y accesible las listas de espera sanitarias por hospitales, especialidades y tiempos reales de espera.

Reforzar los controles internos de contratación pública .

. Potenciar los consejos de participación ciudadana en sanidad, educación y servicios sociales.

en sanidad, educación y servicios sociales. Crear mecanismos de evaluación ciudadana de los servicios públicos mediante consultas, encuestas y observatorios independientes.

El PSOE andaluz presenta un programa electoral basado en la recuperación de los servicios públicos, especialmente en la recuperación de la calidad de la atención sanitaria pública. Pero también en la recuperación de recursos públicos en ámbitos como la educación, la vivienda y la atención a personas en situación de dependencia. Puedes consultar el programa electoral completo en la web oficial del partido.