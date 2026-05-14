Los ejes del programa electoral de Vox en las elecciones de Andalucía 2026: prioridad nacional, bajada de impuestos, familia, vivienda...

El partido encabezado por Santiago Abascal, presenta el programa electoral para las elecciones autonómicas de Andalucía con 12 bloques temáticos. El candidato de VOX a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, se presenta a las elecciones autonómicas del 17 mayo sosteniendo que es la única alternativa al bipartidismo de PP y PSOE y a los problemas de corrupción.

A continuación, repasamos las claves del programa electoral de VOX para las elecciones a la Junta de Andalucía que se celebrarán el próximo domingo.

Prioridad nacional e inmigración

Vox otorga especial importancia en su programa electoral a la denominada “prioridad nacional”. En el programa electoral afirman que las administraciones priorizan a las personas de fuera y esto hace que se colapsen los servicios públicos y que los españoles tengan problemas de acceso a los recursos públicos. Con la propuesta de “Prioridad nacional”, plantean que los españoles tienen que tener prioridad a cualquier ayuda pública.

Según el programa electoral, la falta de recursos actual del país está relacionada con lo que indican cómo inmigración masiva. VOX realiza las siguientes propuestas para la próxima legislatura:

Endurecer el control de la inmigración irregular .

. Reforzar el control de los padrones.

Crear oposición a las propuestas de habilitar nuevos centros de acogida para personas inmigrantes en situación de irregularidad y para menores no acompañados.

Exigir auditorías para revisar el gasto público en materia de inmigración.

Aumentar la inversión en sanidad

Vox sitúa la sanidad pública como una de las áreas prioritarias y con más importancia del programa electoral. Proponen distintas estrategias para poder favorecer que los andaluces y andaluzas tengan una atención sanitaria digna. Algunas propuestas son las siguientes:

Aumentar el presupuesto en la Atención Primaria , para realizar la ampliación de profesionales en plantilla y ampliar las infraestructuras.

, para realizar la ampliación de profesionales en plantilla y ampliar las infraestructuras. Compromiso a alcanzar la media nacional en cuestión de camas hospitalarias , que en la actualidad está en 2,4 camas hospitalarias públicas por cada 1.000 habitantes. Actualmente, Andalucía está por debajo de esta media, hecho que alarga las listas de espera y precipita el sistema de altas.

, que en la actualidad está en 2,4 camas hospitalarias públicas por cada 1.000 habitantes. Actualmente, Andalucía está por debajo de esta media, hecho que alarga las listas de espera y precipita el sistema de altas. Reducción de las listas de espera y de las cargas burocráticas.

En materia de atención a la dependencia, reducir los plazos administrativos y ampliar plazas residenciales.

Vivienda: ampliación de suelo y reducción de impuestos

Con el lema “Ningún andaluz sin vivienda”, Vox sostiene que en la actualidad existe un grave problema en materia de acceso a la vivienda y que nos encontramos delante de una emergencia habitacional. Plantea una estrategia centrada en abordar esta problemática, con el aumento de la oferta en materia de vivienda y el apoyo a los jóvenes para que puedan emanciparse. Entre la propuesta de medidas, proponen las siguientes:

Ampliar el suelo disponible y acelerar los procesos de transformación urbanística.

y acelerar los procesos de transformación urbanística. Promover la construcción de vivienda protegida para familias españolas , estableciendo “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda social y protegida.

, estableciendo “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda social y protegida. Rebajar los impuestos vinculados a la edificación y a la transmisión de vivienda (rebajar del 1,2% al 0,5% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y establecer bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales).

Facilitar avales públicos para fomentar el acceso a la vivienda, dando prioridad a los jóvenes de familias españolas.

Consulta el resto de programas electorales

Bajada radical de impuestos y simplificación administrativa

En el ámbito económico, Vox apuesta por lo que ha definido como “la mayor rebaja fiscal de la historia” en la comunidad de Andalucía. Apuesta por una estrategia de cambio que contará con las siguientes acciones:

Simplificar y reducir el IRPF autonómico.

Reducir los tributos propios de la Junta y las tasas autonómicas.

Reducción de los trámites administrativos.

Fomento del impulso de la administración electrónica con mantenimiento de la atención presencial.

Recorte en gasto político y reforma de la Junta de Andalucía

Uno de los ejes centrales del programa de VOX es el compromiso de realizar una reforma de la Junta de Andalucía para reducir el gasto político actual. VOX se compromete a reducir consejerías, altos cargos y asesores. Así como también a la eliminación de organismos “superfluos” y a los “privilegios” de los expresidentes y otros cargos políticos.

Según el programa electoral oficial, estos recortes en gasto político, se destinarán al sector sanitario y de la educación. También a las personas en situación de dependencia y sus familias.

Defensa del sector primario y producto andaluz

El programa electoral tiene un apartado muy amplio dedicado a la importancia del sector primario. VOX defiende a los agricultores y ganaderos andaluces, frente a la competencia que indican que provienen del exterior de la comunidad.

Entre las propuestas que presentan para dar apoyo al sector primario andaluz encontramos las siguientes:

Rechazo de la reforma de la PAC 2028-2034 y de las políticas del Pacto Verde Europeo .

. Lucha contra la competencia desleal de productos extracomunitarios, exigiendo cláusulas espejo y controles en frontera.

Creación de incentivos para favorecer el mantenimiento del sector primario, plantean incentivos fiscales para nuevas explotaciones y explotaciones heredadas.

Creación de bonificaciones en tasas relacionadas con el campo.

Aumento de inversión en infraestructuras hidráulicas.

Familia y política demográfica

El programa electoral de VOX pone a las familias andaluzas en el centro de todas las políticas públicas. Se enfoca sobre todo en la lucha contra la despoblación y en la emergencia demográfica. Entre las acciones de apoyo a las familias andaluzas encontramos las siguientes:

Fomentar la natalidad con ayudas por nacimiento , especialmente en zonas rurales.

, especialmente en zonas rurales. Refuerzo de las deducciones fiscales por hijo/as

Facilitar el acceso a la vivienda a familias andaluzas .

. Luchar contra la despoblación rural.

Educación de calidad y libre de adoctrinamiento

El programa electoral en materia de educación propone eliminar el adoctrinamiento y recuperar en el ámbito educativo la cultura del esfuerzo y el mérito. Se plantean las siguientes propuestas:

Soporte económico a las familias: comedor escolar gratuito para familias con menos recursos y deducciones por gastos educativos.

y deducciones por gastos educativos. Refuerzo de las bibliotecas escolares y universitarias.

Garantizar la neutralidad en los centros educativos , revisando subvenciones, currículos educativos y los libros de texto para evitar manipulaciones.

, revisando subvenciones, currículos educativos y los libros de texto para evitar manipulaciones. Garantizar la neutralidad en las aulas y recuperar la autoridad de los padres. Requerir consentimiento paterno para poder enseñar conocimientos de carácter moral o afectivo-sexual en las aulas.

Tradiciones, identidad y patrimonio

VOX defiende Andalucía como fuente de inspiración, ejemplo y carácter para todo el país en el ámbito de las tradiciones y la identidad. Algunas de las acciones que plantean si salen elegidos en la Junta, son las siguientes:

Fomento del conocimiento y la conservación de las rutas históricas y culturales de Andalucía: Camino Mozárabe, la Vía de la Plata, etc…

Defensa de los festejos taurinos e impulso de escuelas taurinas, para dejar un legado cultural taurino en la comunidad. Además de defender y fomentar la caza.

e impulso de escuelas taurinas, para dejar un legado cultural taurino en la comunidad. Además de defender y fomentar la caza. Creación de una línea específica de protección del patrimonio religioso y del arte sacro andaluz . Apoyo a la conservación y difusión de ermitas, conventos, iglesias, cementerios históricos y bienes vinculados a la religión católica.

. Apoyo a la conservación y difusión de ermitas, conventos, iglesias, cementerios históricos y bienes vinculados a la religión católica. Promoción del cuidado del medio natural, a través del aprovechamiento sostenible del monte y la protección del patrimonio natural, rechazando totalmente el Pacto Verde Europeo.

Infraestructuras y transporte

Desde VOX defienden que Andalucía merece más recursos en infraestructuras y medios de transporte. Indican que el bipartidismo histórico de PSOE y PP han invertido muy poco en Andalucía en infraestructuras, favoreciendo e invirtiendo en otras comunidades autónomas a cambios de acuerdos políticos. Según VOX, esto ha hecho que Andalucía quede muy dañada en transporte y conexiones con el resto del país. Es por este hecho que plantean las siguientes acciones:

Reclaman carreteras más seguras, mejores conexiones ferroviarias y transporte digno entre provincias y zonas rurales.

y transporte digno entre provincias y zonas rurales. Reforzar puertos y logística, para impulsar empleo y desarrollo.

Combatir el desequilibrio territorial y la despoblación . Fomentar la inversión en Andalucía interior y rural, para favorecer la igualdad de oportunidades de la población.

. Fomentar la inversión en Andalucía interior y rural, para favorecer la igualdad de oportunidades de la población. Propuesta de una “visión nacional” de las infraestructuras, que garantice la igualdad de oportunidades entre regiones, para fomentar la conectividad y la cohesión territorial con el resto del país.

Estas son las claves del programa electoral de VOX para las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo, puedes consultar el programa completo en la web oficial.