Así es Manuel Gavira, candidato de Vox que sustituye a Macarena Olona y espera convertirse en la llave de las elecciones en Andalucía

Manuel Gavira Florentino (Cádiz, 4 de julio de 1966) es el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo de 2026. Representa una apuesta por la continuidad y el perfil orgánico dentro del partido, alejándose de las figuras externas o mediáticas que encabezaron las anteriores candidaturas autonómicas de la formación.

Perfil biográfico y trayectoria profesional

Gavira es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y ha ejercido como abogado (colegiado desde 1998), mediador civil y mercantil durante más de dos décadas en su propio despacho. También ha sido profesor de jurídica, impartiendo clases en academias de formación para Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilantes de Seguridad.

Es afiliado a Vox desde 2014, uno de los primeros miembros del partido en Cádiz.

Trayectoria política

Gavira llegó al Parlamento de Andalucía en 2018, cuando Vox irrumpió por primera vez en la Cámara andaluza con 12 diputados. Fue reelegido en 2022, cuando el partido obtuvo 14 escaños.

Durante ese tiempo, Gavira ocupó el puesto de secretario de la mesa del Parlamento entre 2018-2021, siendo el primer cargo institucional de Vox en un parlamento autonómico. Desde 2021 hasta la actualidad ocupa el cargo de portavoz del grupo parlamentario Vox, sustituyendo a Alejandro Hernández y luego a Macarena Olona.

Tras el Comité Ejecutivo Nacional el 26 de marzo, fue designado como candidato a la Presidencia 2026.

No quiere una Andalucía "llena de moros"

Su perfil como político es más discreto que otros dirigentes de su partido, y se caracteriza por su disciplina interna y por mantener un tono firme pero contenido en sus intervenciones. Al estar alejado de las polémicas internas y ser poco dado al protagonismo personal, se puede afirmar que Gavira ha priorizado el peso de las siglas sobre su figura.

La migración ha sido uno de los temas más sacados a colación por el candidato del partido de Santiago Abascal, que llegó a decir en el Parlamento andaluz que " no nacen niños y quieren llenar Andalucía de moros". Así, Gavira se ha mostrado en contra de la inmigración ilegal, y así lo ha recordado en los debates.

Expectativas electorales y estrategia de campaña

Las encuestas sitúan a Vox como tercera fuerza política en Andalucía, con expectativas de obtener entre 16 y 19 escaños (frente a los 14 actuales), según el último sondeo de NC Report para el periódico La Razón.

Sin embargo, la dirección del partido intenta rebajar las expectativas para evitar un "fiasco" similar al de 2022, cuando las altas previsiones no se cumplieron.

La estrategia de campaña de Vox en Andalucía se basa en tener a Santiago Abascal como protagonista de los grandes eventos y será la cara visible de la campaña, como ya hemos visto en las últimas campañas electorales autonómicas. Y se enarbolará la bandera de la "prioridad nacional" y los andaluces primero en el acceso a ayudas sociales y vivienda protegida. Otro de los objetivos está siendo forzar al PP a posicionarse en temas que le incomoden y poder condicionar un futuro gobierno autonómico.