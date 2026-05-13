Así es José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: sucesor de Teresa Rodríguez y único que no se suma a la alianza de izquierdas

José Ignacio García Sánchez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 12 de noviembre de 1987) es el candidato de la formación Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía este 2026. Su candidatura representa una apuesta por la "desprofesionalización de la política", defendiendo que los representantes públicos "vivan como la gente que representan".

Perfil biográfico y trayectoria profesional

García es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y ejerce como orientador educativo, funcionario público.

García comenzó su activismo en el movimiento estudiantil en la Universidad de Sevilla, donde impulsó asambleas contra el Plan Bolonia y participó en la creación del MAE (Movimiento de Acción Estudiantil) . También participó activamente en el movimiento 15M en Sevilla, donde según sus propias palabras se produjo su "despertar en la conciencia política".

Trayectoria política

García fue uno de los impulsores de Podemos en Andalucía desde sus inicios junto con Teresa Rodríguez. En 2018 participó en la creación de Adelante Andalucía como una coalición de izquierdas, pero en 2020 anunció su salida de Podemos junto con Teresa Rodríguez y otros compañeros por diferencias estratégicas para centrarse en la construcción de un partido con un marcado discurso andalucista, de izquierdas. Actualmente, ejerce su militancia en Adelante Andalucía.

Aún así, durante 2018-2021 fue diputado por Cádiz en la Junta de Andalucía y portavoz adjunto del Grupo de Adelante Andalucía entre 2019-2020. Dimitió como diputado en septiembre 2021 y dejó el escaño al aprobar oposiciones y obtener plaza como orientador educativo, tras la negativa del Parlamento a compatibilizar ambas actividades. García declaró entonces: "Mi puerta giratoria es la cancela de un instituto", defendiendo que tener un trabajo al que volver le permite "ser libre" .

El 8 de febrero de 2023 volvió al congreso y tomó posesión del escaño de Teresa Rodríguez tras su renuncia, convirtiendose además en el portavoz de Adelante Andalucía.

El 16 de marzo de 2024 fue elegido como portavoz del partido con el 94% de los votos, relevando a Teresa Rodríguez y el 30 de marzo de 2025 fue designado en la asamblea del partido.

Estilo político

El estilo político de José Ignacio García se define por ser natural y de lenguaje directo, especialmente en redes sociales. Representa un nuevo perfil de izquierda, alejado de la rigidez tradicional, que prioriza el mensaje de calle y el contacto directo sobre los grandes mítines.

Uno de los puntos fuertes de García es que basa gran parte de su atractivo político en la coherencia entre su vida personal y su actividad política.

Expectativas electorales

Adelante Andalucía concurre en solitario a estas elecciones, sin integrarse en la coalición Por Andalucía (que agrupa a IU, Sumar y Podemos). García justifica esta decisión porque su partido es "netamente andaluz, sin las ataduras de partidos políticos de ámbito nacional".

Ante esta situación, Adelante Andalucía parte de 2 escaños obtenidos en 2022 (entonces con Teresa Rodríguez como cabeza de lista por Cádiz y Maribel Mora por Sevilla). Las encuestas más recientes otorgan a la formación una horquilla de entre 4 y 6 escaños, disputando a la coalición Por Andalucía la cuarta posición en el Parlamento.